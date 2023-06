El Palau de la Generalitat y las Corts Valencianes lucen la bandera LGTBI a 48 horas de la constitución del nuevo parlamento con mayoría de PP y Vox

El Palau de la Generalitat Valenciana exhibe desde este viernes una gran bandera arcoíris en la fachada que recae en la plaza de la Virgen de València, para así conmemorar, como ha hecho en los últimos años, el Día del Orgullo LGTBI.

Vox y PP vetan la bandera LGTBI en edificios públicos de Nàquera y la condena oficial a “la violencia machista”

La colocación de esta bandera llega un día después de que el pleno del Consell en funciones aprobara una declaración institucional en la que alerta de que “pretender recortar” los derechos de este colectivo “no es admisible”, y pide que la Comunitat Valenciana siga siendo “una tierra de derechos, respeto e igualdad”.

El Gobierno valenciano reivindica que en 2015 fue pionero con la creación de la dirección general de Igualdad en la diversidad, para impulsar normas como la llamada ley trans de 2017 (de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género) o la ley de 2019 de igualdad de las personas LGTBI.

En esa declaración institucional, el Consell del Botànic en funciones anima al futuro Gobierno (que estará formado por PP y Vox) a mantener el mismo nivel de interlocución y acuerdo con el movimiento asociativo LGTBI y a garantizar los servicios públicos de atención al colectivo y a sus familias y entorno.

La bandera arcoíris, en las Corts

Las Corts Valencianes han instalado en la fachada del Palau dels Borja la bandera LGTBI para conmemorar el Orgullo, a tres días de que el próximo lunes se celebre el pleno de constitución de la XI Legislatura.

La bandera, que se mantendrá durante todo el fin de semana, se ha colgado siguiendo las indicaciones de la Presidencia de la cámara y cumpliendo los acuerdos institucionales vigentes desde la IX Legislatura, tal y como explican desde el parlamento autonómico.

El Ayuntamiento de València también colgará la bandera LGTBI

El Ayuntamiento de València colgará en su balcón la bandera LGTBI para conmemorar el Día del Orgullo, iluminará con sus colores la fachada de los principales edificios municipales y las fuentes ornamentales, como ha indicado el portavoz del nuevo equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero. Los populares mantendrán “todos los actos previstos y preparados” por ese día por el anterior gobierno formado por Compromís y PSPV.

“Mantenemos todos los actos previstos y preparados para la celebración del Orgullo porque este ayuntamiento y este grupo municipal -en alusión al del PP- saben que València es una ciudad diversa y no solo quiere mantener sino que además quiere apostar por la celebración” de estos eventos con tolerancia“, ha expuesto, y ha asegurado que el Consistorio afronta esa conmemoración como ”un día de celebración con total normalidad y con total dignidad“.

Preguntado por si algún miembro del nuevo ejecutivo o la alcaldesa asistirán a la manifestación del Orgullo, el portavoz ha comentado que ese asunto no se ha tratado en la Junta de Gobierno Local y no ha precisado si será o no así.

Delegación de Gobierno también desplegó en su fachada la bandera LGTBi para reivindicar “hoy más que nunca, la diversidad de la sociedad española y valenciana”.

Todo ello en una semana marcada por la polémica que generó el acuerdo de gobierno firmado entre Vox y PP en la localidad valenciana de Nàquera, un pacto que veta la instalación de banderas LGTBI en balcones y fachadas de instalaciones municipales y sustituye las concentraciones de 'No a la violencia machista' por 'No a la violencia' o 'Condenamos toda violencia'.

Este sábado por la tarde, la tradicional manifestación del Orgullo LGTBI+ recorrerá el centro de València bajo el lema 'Orgull de totes, drets per a totes'.