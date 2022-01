Denuncian un caso de discriminación lingüística en un bar de Peñíscola: “Esto es España y me hablas en castellano”

La actriz de doblaje y cantante del grupo Carraixet, Mari Giner, ha denunciado a través de las redes sociales un caso de discriminación lingüística en Peñíscola. La cantante asegura que le han negado la entrada a un restaurante de Peñíscola por hablar en valenciano y que el mismo establecimiento le denegó la hoja de reclamaciones.

En una entrevista en los informativos de À Punt Media, la también colaboradora de la cadena pública relata que el personal del establecimiento le exigió pedir en castellano, no quiso mostrar las hojas de reclamaciones y se acogió al derecho de admisión para no dejarla entrar. "Esto es España, yo soy español y me hablas en castellano", fue la respuesta que recibió a la queja, asegura Giner. Al defender la cooficialidad de ambas lenguas, el trabajador del restaurante la envió " a la mierda", añade.

La cantante ha comunicado en los informativos de À Punt que interpondrá una denuncia a la Dirección General de Consumo y que, para hacerlo, cuenta con el asesoramiento de Plataforma por la Lengua. Por su parte, según cita la radio pública, el restaurante niega los hechos y asegura que fue ella quién interpeló a los trabajadores exigiéndoles una respuesta en valenciano.