Los técnicos refrendan en el juicio al director general de Política Lingüística la revisión de las ayudas al hermano de Puig

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados ante la sección quinta de la Audiencia provincial de Valencia. Arropado por la secretaria general de Més Compromís, Àgueda Micó, Trenzano ha declarado que su departamento recibió una carta de la portavoz adjunta del PP en las Corts Valencianes, Eva Ortiz, en la que señalaba presuntas irregularidades en las concesiones de las ayudas al valenciano a las empresas audiovisuales de Francis Puig, hermano del president de la Generalitat.

Ortiz no usó la vía habitual para solicitar documentación o formular preguntas parlamentarias, a través de la Mesa de las Corts Valencianes, tal como prevé el Reglamento de la cámara, sino que envió una carta. Trenzano, acusado por un presunto delito de de falsedad de documento público oficial a pesar de que el Ministerio Fiscal no ve ilícito penal alguno, ha reconocido que no tiene conocimientos jurídicos y ha explicado que decidió, aconsejado por los funcionarios de su departamento, responder a la carta de la síndica adjunta. Así, en la misiva de respuesta Trenzano aseguraba que se habían repasado los expedientes de las ayudas y no se habían detectado irregularidades. "Dudaron en contestar porque no era el cauce habitual pero se le respondió por cortesía", ha declarado Trenzano.

El jefe de servicio le aseguró al director general de Política Lingüística que los expedientes de las ayudas habían pasado "todos los controles". Trenzano ha explicado ante el tribunal los mecanismos de control de las ayudas al valencianos en los medios de comunicación. Cada empresa envía una suerte de relación de lo publicado, en formato papel o audiovisual, y los funcionarios comprueban que, efectivamente, se han aplicado correctamente los criterios. También ha reconocido que su departamento no cuenta con suficiente personal para revisar los expedientes, que ha cifrado en un millar.

V. T., el jefe de servicio encargado de redactar la carta de respuesta a Ortiz, ha explicado la revisión de los expedientes. "Se comprueba la prueba material de la actividad subvencionada", ha dicho el funcionario, quien ha agregado: "Ni una vez hemos encontrado irregularidad alguna". El testigo ha asegurado que era la primera vez que veía una comunicación de una diputada de la oposición por registro de entrada y no por el trámite habitual previsto por el reglamento de la cámara autonómica. "La relación con los diputados es a través de la mesa de las Corts Valencianes", ha apostillado.

Nathalie Torres, diputada autonómica de Compromís y anteriormente subdirectora general de Política Lingüística a las órdenes de Trenzano, ha refrendado que las ayudas pasaron la revisión sin que se detectaran irregularidades. Torres ha aludido a la "escasez de personal tremenda" del departamento para revisar semejante volumen de documentación y ha declarado que "en absoluto era habitual" que una diputada se dirigiese por carta a la conselleria en materia de control parlamentario.

C. M., otra funcionaria que ha declarado como testigo, ha asegurado que cuando se revisan los expedientes de las ayudas a las empresas del hermano de Puig ya habían pasado una serie de controles. En la revisión adicional a raíz de la carta de Eva Ortiz, no encontró "nada que fuera incorrecto".

La causa, investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València, no parece haber encontrado pruebas sólidas, ni siquiera indicios, de que Trenzano cometiera el presunto delito de de falsedad de documento público oficial. Tanto es así que el fiscal ni siquiera acusa a Trenzano.

Sólo el PP, que ejerce la acusación popular, pide una condena para el alto cargo de Compromís, primera 'víctima colateral' de la presunta trama de las ayudas del hermano del presidente de la Generalitat Valenciana. El acusado, muy emocionado, se ha fundido en un abrazo con la dirigente de Compromís Àgueda Micó tras su declaración.