Campanya de recepcions: l’alcaldessa de València, del PP, aprofita el seu primer mes en el càrrec per a rebre Aznar, Rajoy o Almeida

Més d’un mes després que el passat 17 de juny va ser investida alcaldessa de València María José Catalá, el govern municipal continua en estat de provisionalitat per no haver-se aprovat encara l’organigrama definitiu amb el repartiment concret d’àrees ni, per tant, haver-se convocat el ple d’organització de l’Ajuntament.

Catalá governa en minoria amb 13 regidors per no haver volgut pactar de moment amb Vox, que els seus quatre edils li donarien els 17 necessaris per a tindre majoria absoluta i poder tirar avant les seues principals iniciatives. Encara que des de l’oposició se l’ha acusada de tindre un pacte ocult per a ficar a l’extrema dreta en el Govern municipal després de les eleccions generals d’aquest diumenge, Catalá sempre ha negat aquest extrem i ha afirmat que tractarà d’arribar a acords puntuals amb els ultres, però sense donar-los responsabilitats de gestió.

Més enllà d’aquesta qüestió, que es dirimirà en els pròxims dies en un sentit o un altre, la nova alcaldessa ha aprofitat el seu primer mes de mandat per a rebre a un gran nombre de figures del seu propi partit, així com representants dels empresaris com Vicente Boluda, amb qui s’ha reunit fins a dues vegades.

El primer a visitar el despatx d’alcaldia va ser l’expresident José María Aznar el 21 de juny passat, tan sols quatre dies després de la investidura de l’alcaldessa, que va oferir el seu suport i la seua col·laboració a Catalá per a aconseguir inversions i oportunitats per a la ciutat. En la trobada també va estar present el sotssecretari d’Institucional del PP, Esteban González Pons.

Poc després, el 4 de juliol, Catalá va rebre en el seu despatx el vencedor de les eleccions autonòmiques i president actual del Govern valencià, Carlos Mazón. El 12 de juliol, va ser l’expresident també del Govern, Mariano Rajoy, qui es va reunir amb l’alcaldessa de València. Rajoy va comentar que havia visitat la capital valenciana per “felicitar personalment l’alcaldessa pels seus triomfs polítics” després del 28M “i també pels triomfs personals”, després d’haver sigut mare per segona vegada. I va afegir que estava a la ciutat per fer costat als seus companys de partit i candidats al Congrés i al Senat per la província de València en les eleccions de diumenge.

L’últim càrrec del PP a visitar l’alcaldessa en el seu despatx va ser l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el 18 de juliol passat, que va apostar per consolidar una “aliança” entre totes dues capitals per a “estrényer llaços”, construir “sinergies” i afermar “projectes comuns”. En la trobada tots dos alcaldes van abordar també la promesa electoral de portar una mascletà a la capital d’Espanya.

Catalá ha rebut també aquest mes dues vegades Vicente Boluda, en primer lloc com a president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) i més recentment com a president de la Fundació Valenciana dels Premis Rei Jaume I. A més, va rebre el president de la Cambra de València, José Vicente Morata. La primera edil s’ha reunit també amb la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València, María José Broseta, amb els representants sindicals de l’Ajuntament o amb el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinás.