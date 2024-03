Alliberen més de 600 amfibis autòctons per a reforçar la seua presència als parcs naturals de la Serra d'Espadà, Mariola, Túria, Calderona i Sot de Xera

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha procedit a la solta de més de 600 amfibis autòctons per a reforçar la seua presència als parcs naturals de la Comunitat Valenciana, amb especial incidència en els de la Serra d’Espadà, Mariola, Túria, Calderona i Sot de Xera.

El director general de Medi natural i Animal, Raúl Mèrida, ha indicat que en 2023 “s'ha alliberat un total de 480 exemplars d'ofegabous i 130 granotes en 18 soltes i en 14 punts d'aigua”.

Les soltes s'han dut a terme principalment pel personal del Centre Aqüícola del Palmar (CAEP), dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana i agents mediambientals i, en alguns casos, en col·laboració amb altres entitats.

Aquests treballs donen continuïtat al projecte LIFE Amfibis, així com al Pla d'Acció per a la Conservació d'Hàbitats Aquàtics d'Interés per a la Conservació de la Biodiversitat.

Per a Mérida, “aquestes actuacions són rellevants en la mesura que hem donat a conéixer els amfibis autòctons al públic en col·laboració amb diferents col·lectius; hem aconseguit que molta gent s'implique i fins i tot que des dels ajuntaments, associacions i fundacions es facen tolles a propòsit per a alliberar els exemplars que es crien en els centres de la Generalitat”.

Durant 2023, s'ha fet mostreig en un total de 40 punts d'aigua, dels quals dotze són Reserves de Fauna Silvestre. A aquests espais, s'han sumat quatre noves poblacions d'ofegabous, tritó catalogat com a vulnerable, i s'ha detectat també la reineta arbòria, espècie que no es trobava en la Comunitat Valenciana.

Per part seua, la Fundació Oceanogràfic ha marcat 96 exemplars d'ofegabous amb xip en tres localitats del medi natural, on s'han recuperat tres d'ells, marcats en anys anteriors, la qual cosa ha permés obtindre una valuosa informació sobre creixement, longevitat i desplaçament dels exemplars.

A més, durant aquest any s'han erradicat les espècies exòtiques de dues tolles (Culla i Vilamarxant). Després de l'eliminació de més de 50.000 peixos exòtics, s'han reintroduït exemplars d'ofegabous.

El director general ha explicat que “han participat en les soltes i tasques de conservació d'amfibis més de 400 persones i onze entitats, accions que s'han dut a terme als parcs naturals de Serra Mariola, Túria, Serra d’Espadà, Serra Calderona i Xera/Sot de Xera, a més d'altres enclavaments fora dels parcs en els quals es treballa amb associacions i fundacions”.

Nou espècies d'amfibis

La Comunitat Valenciana compta amb nou espècies d'amfibis, tres d'elles incloses en l'última revisió del Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçada: ‘En Perill d'Extinció’ l'escàs discoglossus galganoi (Discoglossus galganoi), i ‘Vulnerable’ el gripau d'esperons (Pelobates cultripes) i l'ofegabous (Pleurodeles waltl), del qual es realitza reproducció en captivitat des de 1996 en les instal·lacions del Centre Aqüícoles del Palmar (CAEP).