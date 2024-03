Campanya policial d'Elx contra vehicles VTC i taxis forans sense autorització en l'aeroport

La Unitat de Delinqüència Viària d'Elx, en un dels seus controls dins dels voltants de l’aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández, ha detectat nombroses infraccions tant en vehicles amb llicència VTC i taxis forans, és a dir, tots els que no tenen autorització d’arreplegar viatgers a la terminal.

En aquest últim control, els agents van interposar fins a 9 sancions, des de denúncies a un VTC per realitzar captació de clients que suposa una sanció de 1.001 euros fins a un vehicle de transport de mercaderies que es va introduir a la zona de servei públic de l’aeroport i que a més mancava de la targeta de transport, amb una denúncia valorada en 4.001 euros. També es van sancionar amb 1.001 euros un VTC per no notificar el servei en la plataforma de Foment i un altre per realitzar un nou model de frau.

Així mateix, es va actuar amb un taxi d’una localitat pròxima que mancava de títol habilitant des del 2002 i que no tenia possibilitat de rehabilitació.

A més, es va informar l’Ajuntament del municipi i Transports per a la revocació de la seua llicència i la retirada tots els rètols de taxi. Aquest vehicle va ser traslladat al depòsit i per a la seua recollida haurà d’abonar la quantitat de 4.001 euros. A més, també van ser denunciats diferents taxis forans per mancar de llibre de reclamacions, targeta identificativa i distintius en portes i part posterior.