Ontinyent incrementa un 40% l’IBI per als grans propietaris amb més de 10 habitatges buits

La revisió de les ordenances fiscals municipals d’Ontinyent per a 2023 mantindrà congelats per onzé any consecutiu els impostos i taxes, per tal de lluitar contra la inflació i protegir a les famílies. Així s’explicava aquest dijous en roda de premsa per la la regidora d’Hisenda, Natàlia Enguix, qui compareixia junt al regidor de Promoció Econòmica per donar detalls de les novetats en matèria de política fiscal municipal per al proper any, que també inclouen canvis per donar impuls a l’activitat econòmica a la ciutat.

Natàlia Enguix destacava el fet que, tot i el context de pujada generalitzada de preus, “el Govern d’Ontinyent ha decidit tornar a congelar tots els impostos, taxes i preus públics, com venim fent des de fa més d’una dècada. Mantindrem totes les bonificacions que venim aplicant tant al foment de la generació d’energies netes, a la promoció econòmica i la creació d’ocupació de qualitat. Crec que els impostos i taxes d’Ontinyent serà l’únic que no pujarà l’any que ve”, apuntava.

Una de les novetats d’enguany a les ordenances busca abaratir i facilitar l’accés a l’habitatge: un recàrrec del 40% en l’Impost de Béns Immobles als grans propietaris, aquells que disposen més de 10 habitatges o locals i els tenen desocupats. L’objectiu: ampliar l’oferta de lloguer i de compra-venda i abaratir els preus per facilitar l’accés de la joventut i de les persones que busquen un primer habitatge.

Les ordenances per a 2023 també incorporen la supressió del pagament de la plusvàlua als fills i filles de dones víctimes de violència de gènere; i dins de la política de foment de les energies verdes, es mantindran i facilitarà l’accés a les bonificacions de fins el 50% l’IBI i l’IAE i la reducció de l’impost de construccions; de fins els 95%, tant a particulars com a empreses que implanten sistemes d’aprofitament d’energia solar o tèrmica; i es continuarà bonificant tant l’IBI com l’IAE a les empreses que generen o mantinguen l’ocupació, mentre que per a les obres de menys 60.000 euros es bonificarà el 95% de l’impost de construccions.

Incorporen també una rebaixa del 22% de la taxa als mercaders ambulants. El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, destacava en aquest sentit que “en un context com l’actual, després de la pandèmia i amb la pujada de la inflació, volem donar suport als mercats tradicionals com el ‘Mercat de Baix’, atenent a més una petició dels propis mercaders”. Esta rebaixa no afectarà al 'Mercat de Dalt', que “ja té la menor taxa possible permesa per la llei, i en breu va a beneficiar-se de les obres de millora de les infraestructures i l’accessibilitat que van a executar-se des d’aquest mateix mes d’octubre”.

La regidora d’Hisenda explicava que a més d’estes modificacions, hi ha altres de caràcter tècnic per ajustar la redacció dels textos a les novetats legals; i recordava que l’Ajuntament dóna la possibilitat de fraccionar en 12 mesos i sense interessos tots els tributs municipals amb el Compte Corrent Tributari. Perquè tinga efectes en 2023, les persones que no s’hagen adherit poden fer-ho a la seu electrònica o al departament d’ingressos municipal abans del 30 de novembre.