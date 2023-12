El PP arriba a l'alcaldia de Montserrat després de la moció de censura a l'alcalde del PSPV amb el suport de Vox i independents

El PP, Vox i el grup independent Aigua s'han fet amb el govern municipal de Montserrat, que fins ara ostentava el PSPV, després de prosperar la moció de censura que van impulsar. El 'popular' Sergio Vilar assumeix d'aquesta manera la vara de comandament després de 20 anys d'alcaldia del socialista Josep Maria Mas en dos mandats.

La moció de censura va ser registrada pels tres grups municipals, encara que només assumiran regidories PP i Vox. Aquest últim grup també ocuparà la primera tinença d'alcaldia per part de Juanjo Randez, informen fonts dels grups impulsors.

El nou alcalde celebra que “després de 20 anys de govern municipal socialista, el canvi era vital perquè Monserrat progresse”. “Hem arribat a un acord amb Vox i Aigua basat en la confiança mútua i en la unitat”, assegura en declaracions remeses als mitjans, al mateix temps que promet que “aquest clima de treball afavorirà dur a terme totes les millores previstes”.

De cara al futur, Vilar assenyala que “és fonamental conéixer amb exactitud la situació econòmica, que no és molt bona, i preparar uns pressupostos per a 2024 que siguen realistes i alhora ambiciosos per a respondre a les necessitats del nostre municipi”.

Entre les seues prioritats, destaca la finalització del centre de salut o a l'adequació del centre de dia “perquè siga subvencionable”, així com projectar a llarg termini una residència de majors. També vol adequar camins, sobretot a les urbanitzacions i ampliar l'horari de la biblioteca. “Cal donar un servei molt major als usuaris perquè no s'hagen d'anar a altres pobles a estudiar”, reivindica.

“Només portarà retrocessos”

Per contra, des del PSPV lamenten el canvi de govern en considerar que “només portarà retrocessos a Montserrat”, encara que remarquen que assumeixen el resultat amb normalitat democràtica.

En un comunicat, el líder dels socialistes a la província, Carlos Fernández Bielsa, destaca el treball que Mas ha realitzat al capdavant de l'alcaldia durant 20 anys, en dues etapes diferents, i insta “la dreta” a assumir els resultats legítims quan no aconseguisquen els vots suficients per a governar.

“Mes és un referent de la política en favor dels seus veïns i veïnes després de dues dècades al capdavant del consistori en les quals ha mostrat proximitat, proximitat i facilitat per a arribar a acords amb altres forces”, reivindica Bielsa, per a advertir que “la dreta i la ultradreta han signat un pacte que només portarà a Montserrat polítiques reaccionàries, censura i frenarà els avanços en política social d'aquests anys”.