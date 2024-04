Els 12 restaurants del Passeig Marítim de València podran alçar-se mig metre del terra i usar la coberta com a terrasses

La comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de València aprovarà dimecres la modificació puntual del Pla Especial del Passeig Marítim de Neptú que pretén adaptar les normes urbanístiques al nou projecte d’edificació per als 12 restaurants que compten amb la qualificació d’elements singulars, de manera que es modernitzen i s’homogeneïtzen en la seua composició.

Segons ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner: “Aquest canvi en el planejament permetrà renovar i modernitzar la imatge dels edificis dels restaurants del Passeig, una demanda que teníem damunt la taula i que tant els veïns com els gestors d’aquests restaurants sol·licitaven”.

Amb les noves modificacions aprovades, a partir d’ara els restaurants podran utilitzar la primera planta dels edificis com a restaurant, de manera que s’amplia la superfície de les instal·lacions. A més, la superfície d’ocupació màxima edificada passa a ser de 229,30 metres quadrats, tal com permet el ministeri en la sol·licitud de nova concessió per als restaurants.

“Aquest equip de Govern sempre apostarà per una col·laboració publicoprivada en el desenvolupament de projectes i l’Administració ha d’establir els canals necessaris perquè sectors estratègics, en aquest cas el turisme, tinguen les eines necessàries que faciliten el seu desenvolupament”, ha afirmat.

Amb la modificació que s’aprovarà, es millora el disseny dels restaurants de manera que es permetrà una coberta amb plans inclinats, una terrassa superior amb 144 metres quadrats coberts i tancats amb envidrament de sòl a sostre en un 70% del tancament, i els 85 metres quadrats restants seran una terrassa descoberta.

D’altra banda, els nous edificis es col·locaran sobreelevats del terra mig metre per a fer front a la pujada progressiva del nivell de la mar o per a evitar inundacions en l’època de temporals marítims o de grans tempestes, tot això sense augmentar els volums permesos per la Direcció General de Costes.