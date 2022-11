Estalvi energètic, renovables i impostos verds són els instruments de la nova llei valenciana contra el canvi climàtic

El ple de les Corts Valencianes ha aprovat dijous la Llei valenciana de canvi climàtic, que marca els objectius de descarbonització de la Comunitat Valenciana per a la dècada vinent, amb els vots del PSPV, Compromís i Unides Podem. La norma, que va iniciar la seua marxa el 2020 amb l’equip de la consellera Mireia Mollà, estableix l’obligació de reduir un 40% les emissions de CO₂ l’any 2030 i aconseguir la neutralitat d’emissions el 2050, d’acord amb els objectius de la Unió Europea. En matèria de consum d’energia, l’objectiu es fixa en una reducció del 35% el 2030 i s’estableix com a objectiu que el 42% de l’energia consumida siga procedent de fonts renovables.

Per a assolir la meta, la norma es val d’un ampli articulat que afecta l’obra pública i privada, noves construccions i rehabilitacions, infraestructures grans i menudes. Amb efecte pedagògic i dissuasiu, incorpora la creació de tres impostos nous, que es començaran a aplicar el 2025, per a les indústries que generen emissions contaminants, per a les matriculacions de vehicles contaminants i per a grans superfícies comercials (que exerceixen de pol per als vehicles privats). Les empreses que acrediten inversions suficients per a reduir les emissions podran deduir-se fins al 100% de l’impost, una mesura pactada per beneficiar sectors com el ceràmic, molt dependent de combustibles com el gas.

Totes les construccions i les rehabilitacions, públiques o privades, hauran de respondre a criteris de sostenibilitat i eficiència energètica que s’aniran desenvolupant a través d’altres instruments legislatius. En totes les edificacions i les instal·lacions, siga com siga la titularitat, haurà d’implantar-se progressivament el consum d’energia renovable. La norma desenvoluparà, a través d’un pla, criteris mínims d’eficiència energètica per a les noves construccions, amb l’objectiu d’aconseguir una reducció en el consum primari del 35% almenys per a l’any 2030. Aquest pla haurà de fomentar els models d’autosuficiència energètica, de manera que el 2030 hi haja capacitat per a generar en el territori valencià, mitjançant energies renovables, almenys el 70% de l’energia elèctrica produïda.

En els edificis de nova construcció i en les rehabilitacions s’hauran d’incorporar mesures d’estalvi energètic en els processos de construcció i desmantellament d’edificis, vigilant les certificacions energètiques i l’ús de materials. La Generalitat haurà de desenvolupar per reglament els valors mínims perquè un edifici siga sostenible, que seran de compliment obligat, i tindrà l’obligació de fomentar l’ús de materials de construcció i rehabilitació tenint en compte l’anàlisi del seu cicle de vida i la seua empremta de carboni.

Les entitats que promoguen la planificació i l’execució dels projectes constructius de noves infraestructures crítiques (ports, aeroports, transport, energia, residus i aigua) hauran d’incorporar els aspectes de canvi climàtic: una anàlisi del risc climàtic, la identificació de les mesures necessàries a executar per reduir-lo en forma de document d’avaluació de riscos, anàlisis d’alternatives i pla d’adaptació, a més del càlcul de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

La norma preveu que tota coberta que siga aprofitable, sempre que els sostres siguen aptes, tinga una instal·lació fotovoltaica. “Sense perjudici del que s’estableix en la normativa bàsica estatal, s’ha d’incorporar generació solar fotovoltaica” a les cobertes d’habitatges unifamiliars, a les construccions d’ús dotacional, industrial o terciari, de titularitat pública o privada, amb una superfície en planta superior a 250 metres quadrats. Aquesta disposició s’ha d’aplicar en edificacions, edificis o habitatges unifamiliars de nova construcció i en els que siguen objecte d’una reforma integral o canvi d’ús.

A més, a fi de fomentar l’autoconsum, els pàrquings en sòl urbà situats en superfície que ocupen més de 1.000 metres quadrats s’han de cobrir amb plaques de generació solar fotovoltaica destinades a l’autoconsum de les instal·lacions associades a l’aparcament. En els que ocupen 1.500 metres quadrats o més, i disposen d’una potència contractada de 50 quilovats o més, s’ha d’incorporar generació solar fotovoltaica per a autoconsum, bé en l’espai d’aparcament, bé en la coberta de les instal·lacions.