Fuset porta a Antifrau un possible fraccionament de contractes en els inflables de la cavalcada de Reis de València

La portaveu de Compromís a l’Ajuntament de València, *Papi Robles, i el regidor de la formació valencianista, Pere Fuset, van informar dimarts de la presentació en l’Agència Antifrau de documentació sobre presumptes irregularitats en la contractació dels inflables procedents d’Albacete que es van utilitzar en la cavalcada de Reis de València.

La portaveu de la coalició valencianista, Papi Robles, va denunciar que ha sigut “la cavalcada de les tres c: coenta, cara i de censura”, en referència a tots els personatges valencians eliminats, les carrosses gegants que no van participar i la desaparició de l’ús del valencià. Per a Robles el que es va viure la nit de Reis a València va ser “un despropòsit i un exercici d’hipocresia, res a veure amb la cavalcada que va vendre Català que faria”.

Sobre la denúncia en Antifrau, el regidor Pere Fuset va explicar que es tracta d’una ampliació de la presentada ja setmanes arrere en què s’acusava els responsables de Festes, cartera que gestiona Vox, de falsejar l’adjudicació del contracte a l’empresa organitzadora de la cavalcada. Fuset va afegir com a novetat que Català ha pagat un total de 33.396 euros a través de dues empreses diferents, amb el mateix administrador únic, per l’animació dels ninots inflables ‘Clásicos Manchegos, que ja van eixir en la desfilada de la Fira d’Albacete, per un import tres vegades inferior.

Des de Compromís per València van considerar que Català ha pogut incórrer “en un possible fraccionament en la contractació dels inflables de la cavalcada en tramitar un dels contractes com a artístic i un altre com a contracte menor”, per la qual cosa demanaran “els motius que han portat a tramitar d’una manera o l’altra cada contracte”, va dir Fuset.

En concret, segons Fuset, en la Fira d’Albacete, la cercavila de l’empresa consistent en els mateixos personatges va costar 4.719 euros el 2023. “Sembla que els preus poden estar unflats, i mai més ben dit”, va explicar Fuset, que també va dir que, per un espectacle molt similar, l’Ajuntament d’Aranda de Duero (Burgos) va pagar un total de 7.018 euros, també amb ninots inflables i també organitzat per una d’aquestes empreses el 2023.

En aquest sentit, la regidora de Festes i Tradicions de Vox, Mónica Gil, va explicar que els 15.488 euros d’un dels contractes de València “engloba 15 inflables i no 6 com a Albacete i com tergiversa Compromís” i va afegir: “En realitat, aquest import recull, els 6 inflables manxecs, els 6 inflables de Harry Potter i 3 rens inflables, a més dels ports. Una informació tan clara que no dona lloc a dubtes”, va dir Gil, qui va concretar que només el conjunt dels sis inflables manxecs va costar 5.445 euros, la qual cosa suposa només 726 euros més que a Albacete. Els 17.900 euros restants fins als 33.396 euros denunciats per Compromís corresponen a la comparsa de personatges de Disney com Blancaneu, la Bella i la Bèstia o *Aladdín, al costat dels equips i personal complementaris.

Fuset també va donar a conéixer que alguns ballarins contractats en la cavalcada han fet arribar a Compromís la seua estranyesa perquè se’ls ha fet signar un document de “participació voluntària” per una activitat que l’Ajuntament sí que tenia previst contractar. “On ha anat a parar aquests diners?”, es va preguntar el regidor valencianista.

Sobre aquest tema, Gil va comentar que “l’Ajuntament de València manca de competència sobre la matèria”, però, no obstant això, “se sol·licitaran els aclariments oportuns atés que entenem que han de respectar-se les garanties laborals de tots els treballadors”.

Gil ha negat amb rotunditat l’acusació de fraccionament de contractes. “No hi ha fraccionament de contractes, atés que estem davant contractes de caràcter artístic”. En aquest sentit, va explicar que per a aquesta mena d’esdeveniments, com també podrien ser la Fira de Juliol, Expojove o les Campanades, entre altres, “com bé sap Fuset i Compromís, es contracten empreses que tenen espectacles i/o grups musicals en exclusivitat”. I va afegir: “El fraccionament de contractes es produeix quan hi ha una ruptura de la unió funcional de l’objecte del contracte. En aquest cas, cada contracte artístic és independent, perquè es poden exhibir de manera individual o per separat. C que l’anterior equip de Govern sembla haver oblidat, atés que això mateix també es va donar en la cavalcada del 2023 amb Compromís com a responsable. En aquella edició podem trobar dos contractes diferents a l’empresa Pital SL per un import de 15.730 euros cadascun (IVA inclòs) o fins i tot, l’empresa Mantis Arrugantis SL té fins a 3 contractes diferents per les quantitats de 16.940 euros, 6.050 euros i 16.940 euros (IVA inclòs)”.

Sobre la denúncia a Antifrau per l’adjudicació de la coordinació de la cavalcada, “tot el procés públic s’ajusta a dret, un procés a què Fuset ha tingut accés cada vegada que ho ha sol·licitat i que només ha utilitzat per a generar confusió i descrèdit”.

Tal com es va dir en declaracions anteriors, “la moció per a iniciar l’expedient per a la coordinació de la Cavalcada de Reis es va signar el 17 de novembre. Tres dies després, el 20 de novembre, es van remetre les invitacions a possibles empreses participants la resposta de les quals, de manera individual, amb els seus propis pressupostos es van rebre el 21 de novembre”.