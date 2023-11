El Govern valencià adjudica un contracte menor a dos empresaris que van pagar obres a un alt càrrec del PP

Dos empresaris processats en el cas Osvaldos, la presumpta trama de saqueig de la sanitat pública valenciana, han rebut un contracte menor per part del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV). Es tracta de José María Soriano i Francisco José Escandell, administrador únic i apoderat, respectivament, de l’empresa Mantenimientos Integrales Turia SL.

La firma ha sigut adjudicatària d’un contracte menor per a les obres de manteniment i higienització de les consultes d’al·lèrgies del CHGUV, epicentre del presumpte saqueig per part d’una trama dirigida pretesament per Sergio Blasco, exgerent del centre hospitalari durant l’etapa del PP i nebot de l’exconseller popular condemnat pel desviament dels fons de la cooperació. El contracte menor, per un import de 44.367,89 euros, es va adjudicar el 20 d’octubre passat en un procés de licitació a què es van presentar dues empreses, segons la documentació consultada per elDiario.es.

Una altra societat de la presumpta trama, la firma de gestió logística Kanbanlog SL, ha obtingut fa poc un contracte de 2,3 milions d’euros per part del Departament de Salut de Sagunt, tal com ha informat aquest diari. L’actual titular de la cartera de Sanitat, el popular Marciano Gómez, va abonar pagaments sense justificació a dues empreses vinculades al cas Osvaldos mitjançant una consultora privada, en què el conseller manté una participació d’1,9 milions d’euros.

Mantenimientos Integrales Turia SL va ser adjudicatària de multitud de contractes públics per part de l’hospital públic, dependent de la Conselleria de Sanitat i de la Diputació de València, durant l’etapa de Sergio Blasco com a gerent del CHGUV. La firma va efectuar pagaments a empreses de la presumpta xarxa corrupta del cas Osvaldos, malgrat la “falta de recursos tècnics i humans” de les mercantils, segons apunta el jutge instructor de la causa.

Francisco José Escandell és amic de la infància de Sergio Blasco i va viatjar amb la família de l’exgerent de l’hospital a Punta Cana, tot abonat per una altra mercantil de la presumpta xarxa.

La instrucció del cas va detectar factures d’obres en un immoble de Sergio Blasco a Alzira per import de 92.000 euros, encara que només constava el pagament de 2.000 euros en el compte de Mantenimientos Integrales Turia SL. També va abonar un viatge a Düsseldorf (Alemanya) a un alt directiu de l’hospital i a la seua parella.

Entre la documentació analitzada pels investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional també consta un préstec de 125.000 euros de Mantenimientos Integrales Turia SL, signat per José María Soriano, a una altra empresa de la trama per a l’adquisició de quatre finques rústiques a Carcaixent vinculades a Sergio Blasco.

Aquest diari ha intentat, sense èxit, contactar amb els dos empresaris per recaptar la seua versió.