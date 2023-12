El Govern valencià del PP i Vox paralitza la compra de 500 habitatges a la Sareb per a lloguer social

La vicepresidència segona del Govern del Botànic encapçalada per Héctor Illueca (Podem) va anunciar el mes de febrer passat, mesos abans de les eleccions autonòmiques, un principi d’acord amb la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) per a la transmissió d’un nombre important d’habitatges, al voltant de 500 per a destinar-los a lloguer social.

Juntament amb altres mesures posades en marxa per l’executiu autonòmic d’esquerres per a incrementar el parc públic d’habitatges, com el dret de tanteig i retracte que dona prioritat a l’Administració per a adquirir immobles habitats que es posen a la venda, la rehabilitació o la finalització d’edificis a mig construir des de la crisi immobiliària, aquesta mesura va suposar un pas important per a donar resposta a les persones o les famílies vulnerables, per no parlar de les 11.000 que estan en llista d’espera per a obtindre un habitatge públic.

L’operació, no obstant això, no es va arribar a tancar per la proximitat del període electoral i cinc mesos després del canvi de Govern autonòmic, l’operació està paralitzada.

Fonts de la Sareb han comentat a elDiario.es que, “després de les eleccions locals i autonòmiques, els nous equips estan valorant els projectes que ja estaven en marxa” i han afegit que, “per part de Sareb, el nostre interés és facilitar la venda d’habitatge a les administracions públiques perquè siguen destinats al lloguer social i assequible”.

Des de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge que dirigeix Susana Camarero no han donat una resposta clara a la situació ni en el sentit que la compra es farà efectiva ni el contrari.

Segons va explicar Illueca en el moment de l’anunci, l’adquisició dels immobles es faria en diverses fases, i el primer objectiu era la formalització d’una adquisició d’uns 335 habitatges.

El mes de febrer ja s’havien identificat els habitatges de la Sareb que formarien part d’aquest acord i els equips tècnics de la Conselleria d’Habitatge estaven visitant cada immoble per comprovar-ne l’estat, per la qual cosa encara no estava tancada la quantitat d’adquisició, tot i que des de la Sareb van estimar que estaria al voltant de 50 milions d’euros.