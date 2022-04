La justícia avala la municipalització de l’aigua a Montserrat per a “més eficiència” i qualitat del servei

L’Ajuntament de Montserrat, governat pel socialista Josep Maria Mas, ja fa tres anys que intenta municipalitzar l’aigua del municipi, a conseqüència del molt baix rendiment de la xarxa que provoca que el cost de la compra represente l’import més alt dels costos d’explotació. Amb una inversió de 800.000 euros, la municipalització de les xarxes privades pretén planificar les inversions i millorar-les. L’acord va ser avalat el 2019 per la Generalitat Valenciana, però la firma Aguas de Monserrat SL va recórrer contra la decisió d’aprovar la memòria justificativa per a la municipalització del servei de proveïment d’aigua potable davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de València, que va inadmetre el recurs.

L’empresa considerava que l’encàrrec de la memòria justificativa “no és un acte de tràmit”, sinó que “posa fi al procés de municipalització”. Aguas de Monserrat SL va recórrer contra la sentència pel fet de considerar que no hi havia un expedient contractual amb l’empresa externa encarregada de l’informe i que el consistori no tènia competència en l’adopció de la decisió de municipalització d’aigua, a més d’absència d’interés públic que resultaria “perjudicial per als veïns”.

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimat el recurs de l’empresa, a qui indica que, en tot cas, hauria de recórrer contra l’acord del Consell “per ser aquest l’acte definitiu que aprova aquesta municipalització”.

“L’Ajuntament de Montserrat opta pel sistema de prestació en règim de monopoli com a part de les seues competències”, reitera el TSJ-CV. A més, l’ajuntament recorda que hi ha decisions judicials fermes que impedeixen la continuïtat de la concessió i incideix en la necessitat d’unificar la prestació del servei en tot el municipi.

Informe de la Comissió de Defensa de la Competència

L’acord municipal suposa la prestació del servei de subministrament d’aigua potable en règim de monopoli a través de la gestió indirecta i sense modificació del règim tarifari actual.

La municipalització permet a la corporació municipal fer obres noves per al subministrament adequat d’aigua en tot el territori, pel fet d’estar en un estat molt diferent entre les infraestructures de les diferents xarxes (millor en les zones urbanitzades que en els espais en què “el creixement s’ha produït al marge dels processos urbanitzadors”, segons diu la memòria justificativa).

Un informe de la Comissió de Defensa de la Competència (CDC), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, ja va avalar la concurrència de motius per a l’establiment d’un règim de monopoli per a la prestació del servei de proveïment d’aigua potable. “Una decisió basada en més eficiència i qualitat en la prestació del servei”, conclou el CDC, que destaca que el règim de monopoli “sembla ser el sistema econòmicament més sostenible i eficient”.