El jutjat investiga l’atac amb àcid a diversos veïns de Benimaclet en un homenatge a Guillem Agulló

Una dotzena de persones que participaven en un homenatge a Guillem Agulló, el jove antifeixista assassinat per l’extrema dreta a Montanejos el 1993, van resultar afectades el 19 de febrer passat pel llançament d’un líquid corrosiu des d’un habitatge situat al barri de Benimaclet, motiu pel qual van presentar la denúncia corresponent.

Com va informar elDario.es, el Centre Social Terra, entitat amb 22 anys d’arrelament a Benimaclet plenament integrat en el teixit associatiu d’aquest combatiu barri que va saltar a la polèmica fa poc quan es va saber que un agent de la Policia Nacional es va infiltrar en col·lectius veïnals i antifeixistes de la zona, va ser l’organitzador de l’activitat.

Més d’un mes després del succés tan lamentable, es desconeix si s’ha identificat l’autor o els autors dels fets. Per aquest motiu, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha preguntat al Govern en quina situació està el cas.

En la seua resposta, l’executiu central ha informat que “en l’Oficina de Denúncia i Atenció al Ciutadà de la Comissaria de Districte d’Exposició, així com en la Comissària de Trànsits, es van recollir diverses denúncies de perjudicats, i es van posar en coneixement de l’autoritat judicial els fets ocorreguts”.

Així mateix, “des del moment inicial en què es van produir els fets, es va obrir una investigació policial, i es va tramitar un atestat policial el 27 de febrer de 2023, que es va remetre al Jutjat d’Instrucció número 9 de València, jutjat que s’ocupa de la primera denúncia interposada per un dels perjudicats”.

Segons el relat de testimonis presencials, “dos policies van pujar a l’edifici des d’on s’havia llançat la substància, al carrer del Reverend Tramoyeres, i van inspeccionar tots els pisos de l’edifici, de tres plantes”. Va haver-hi únicament “un veí que no va obrir la porta, segons ens van dir”. Per descomptat, “el pis del veí que no va obrir la porta era el que tots assenyalàvem amb el dit: era clar que ens ho havien tirat des d’ací”. Segons aquest testimoni, així li ho van dir als agents, que, per a sorpresa seua, els van contestar: “Sabem qui ha sigut. Et puc dir fins i tot ell pis i la porta”.

L’informe de lesions que una de les afectades va adjuntar a la denúncia, a què ha tingut accés aquest diari, afirmava que “presenta eritema ben delimitat en pòmul esquerre, parpella superior esquerra i front”. A més, “les lesions que presenta en pòmul són circulars, d’un centímetre de grandària, doloroses a la palpació” i la “parpella superior esquerra dolorosa a la palpació amb lleu inflamació”. El diagnòstic és “corrosió de regió anatòmica de grau no especificat” i se li recepta Furacín pomada associat a “cremada química”.