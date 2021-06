L'exconseller Rafael Blasco es queda fora dels pactes amb Anticorrupció en el judici pels contractes informàtics

El fiscal Jesús Carrasco ha aconseguit pactes de conformitat amb tres acusats en el judici pels contractes informàtics de l'exconseller Rafael Blasco. Es tracta de l'excap d'Informàtica de la Conselleria d'Immigració i Solidaritat, Javier Murcia, l'acusat que va patir un greu contratemps de salut durant la vista oral del passat 3 de març. La secretària general administrativa de la conselleria Agustina Sanjuán i l'empresari Augusto César Tauroni també han arribat a un pacte de conformitat parcial amb el Ministeri Fiscal.

Fujitsu España Services SAU i Indra Sistemas SA, les empreses intermèdies que, després de les adjudicacions, subcontractaven a Dinamiz-e, signatura del presumpte testaferro de Blasco, també han aconseguit un acord pel qual assumeixen el pagament del 80% de la responsabilitat civil. Anticorrupció demanava responsabilitats civils com a partícips a títol lucratiu a Indra Sistemas SA (202.489,61 euros) i a Fujitsu Espanya Services SAU (69.536,02 euros) per rescabalar a la Generalitat Valenciana.

La secció tercera de l'Audiència Provincial de València jutja la peça cinquena del cas Blasco, corresponent als contractes informàtics que la Conselleria d'Immigració i Solidaritat va adjudicar a les dues multinacionals que després van subcontractar els treballs a les signatures pantalla del presumpte testaferro de l'exconseller, l'empresari Augusto César Tauroni.

L'excap d'Informàtica, Javier Murcia, accepta una condemna d'un any de presó, dos anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i de càrrecs de prefectura en qualsevol entitat pública, a més del pagament proporcional de les costes processals, com a autor d'un delicte continuat de prevaricació administrativa en concurs medial amb frau administratiu.

Anticorrupció ha tingut en compte la circumstància atenuant de confessió, així com les circumstàncies de salut de l'acusat (el lletrat de l'acusació popular, exercida per la Coordinadora Valenciana d'ONGD, s'ha adherit al pacte per una "qüestió fonamentalment humanitària").

El funcionari, que ha renunciat al dret a l'última paraula, ha sigut exempt de romandre a la sala i ha agraït el tribunal i el personal mèdic de la Ciutat de la Justícia que el van atendre en l'anterior vista del judici: "Va ser vital perquè igual jo no hi seria ací", ha dit abans d'abandonar la sala.

El Ministeri Fiscal sol·licita per a l'expolític del PP una pena de dos anys i vuit mesos de presó, una multa de 400.000 euros i inhabilitació especial per a l'exercici d'ocupació o càrrec públic durant una dècada com a presumpte autor d'un delicte continuat de tràfic d'influències en concurs ideal amb prevaricació administrativa i frau a l'Administració.