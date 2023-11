El Ministeri de Transició Ecològica afirma que és Transports el que ha de dir si és vàlida la DIA de l’ampliació del port de València

Amb el Consell de Ministres del nou Govern del PSOE i Sumar acabat de nomenar, ja hi ha un primer tema estratègic que ha de passar en les pròximes setmanes per l’òrgan executiu que divideix els socis d’esquerres. Es tracta del projecte constructiu dels nous molls de l’ampliació nord del port de València, que suposa una inversió pública de 543 milions d’euros, un pressupost que té ja més d’un any de vigència i que, per tant, no inclou l’important increment del preu dels materials d’obra.

Mentre els socialistes, pressionats pels empresaris i per la dreta que ara governa en la Generalitat Valenciana i a l’Ajuntament, tracten de tirar avant el projecte que per llei requereix l’aprovació del Consell de Ministres, per superar els 12 milions d’euros d’inversió, Sumar s’hi oposa frontalment perquè considera que la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 amb què se li vol donar cobertura no és vàlida, tenint en compte les modificacions que ha experimentat el projecte inicial i que serien incompatibles amb els paràmetres que marca la mateixa DIA.

I en aquesta oposició de Sumar està tant la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, que abans de les eleccions autonòmiques passades es va desplaçar a València per comprovar in situ els efectes nocius del dic nord a les platges del Parc Natural de l’Albufera, com Compromís, que sempre ha abanderat aquesta oposició a la Comunitat Valenciana. En aquell moment, Díaz ja va advertir: “Si hem declarat l’emergència climàtica a Espanya, aquesta infraestructura a València no pot tirar avant”.

Dimecres, la portaveu de Compromís en el Congrés, Àgueda Micó, va remarcar que Sumar “pressionarà des de tots els fronts, també des del Consell de Ministres”, per impedir l’ampliació del port de València i va apel·lar directament a la vicepresidenta tercera i titular de Transició Ecològica, Teresa Ribera, perquè negue la declaració d’impacte ambiental i evite un nou cas Castor que acabe causant perjudicis econòmics a l’Estat.

“Ens sorprén aquesta qüestió, perquè coneixem la posició del Ministeri de Transició Ecològica, que s’ha negat sempre a signar una nova declaració d’impacte ambiental favorable. Suposem que la ministra Ribera, que és una persona que té consciència ambiental, no voldrà que l’ampliació del port de València comporte que hi haja formigó en la costa valenciana, posar en risc l’Albufera de València, posar en risc les platges del sud i col·lapsar de camions la nostra ciutat”, va dir.

En aquest sentit, a preguntes d’elDiario.es, des del Ministeri de Transició Ecològica van afirmar que no s’han pronunciat sobre la validesa de la DIA del 2007 perquè és competència de Ports de l’Estat, organisme que depén del Ministeri de Transports que ara dirigirà el nou ministre Óscar Puente.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va afirmar dimecres en una entrevista en À Punt que el Consell de Ministres aprovarà “d’ací a poc” l’ampliació del port de València, encara que per les posicions fetes públiques per Micó, si s’aprova, serà amb els vots en solitari dels ministres del PSOE.

Al començament d’enguany ja va haver-hi un intent de passar l’ampliació portuària pel Consell de Ministres, però finalment no va arribar a entrar en l’ordre del dia per l’oposició de Podem. A això s’afig la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que de manera cautelar trasllada la condició d’òrgan substantiu que tenia l’Autoritat Portuària de València (APV) a Ports de l’Estat, cosa que implica que és aquest últim organisme el que ha de garantir mitjançant un informe motivat que la DIA del 2007 és vàlida per al nou projecte. L’aprovació del projecte constructiu dels molls en el consell d’administració de l’APV també està pendent de resolució judicial.