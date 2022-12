Els executius valencià i balear reivindiquen els governs de coalició davant del centralisme i els governs monocolor

Els governs de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears afermen la seua relació en la seua segona cimera bilateral. La trobada, que es desenvolupa dimecres i dijous a València, suposa una reivindicació de la fórmula dels governs de coalició i els parlaments plurals davant d’un model centralista i monocolor. Tots dos executius, formats per aliances de tres partits de sensibilitats similars, recalquen l’estabilitat que en dues legislatures ha demostrat ser capaç de traure els pressupostos autonòmics i respondre a les crisis successives.

La cimera, que ha arrancat dimecres a València, advoca per buscar solucions als problemes col·lectius des d’una perspectiva pausada i reflexiva. Els presidents de tots dos parlaments autonòmics, Enric Morera i Vicenç Thomas, apuntaven en el seu discurs d’obertura de la segona trobada entre territoris al canvi climàtic i els seus efectes en l’economia i la societat, les relacions laborals i l’oportunitat que brinden els fons europeus com a prioritats a atendre.

Els executius autonòmics comparteixen una visió socialdemòcrata de la política i advoquen pel reforç del sistema de benestar, amb mesures similars de resposta a la crisi. Les jornades mostren aquestes polítiques comunes a través de taules redones sobre habitatge, medi ambient i protecció de la Mediterrània, salut mental, política econòmica, turisme, diàleg social, mobilitat sostenible i igualtat.

Tots dos territoris reclamen a la resta de les comunitats autònomes “empatia” cap a la reforma del sistema de finançament autonòmic, una qüestió encallada des de la legislatura passada. En la primera sessió, el conseller d’Hisenda valencià, Arcadi España, ha defensat que el canvi de model no és una qüestió de rivalitat entre territoris, “és una qüestió d’igualtat entre espanyols”. “Ho tenen clar tots els experts, el diagnòstic està fet”, ha remarcat el conseller, que apunta que el retard de la reforma és una qüestió de “bloqueig polític”. El canvi de model, ha insistit Espanya, requereix “grans consensos” que van més enllà de la responsabilitat del Govern. Per part seua, el titular d’Economia balear, Iago Negueruela, ha valorat que s’ha avançat en la posició del Govern central i ha reclamat “obrir un debat ampli” sobre com es financen els recursos públics, reconeixent la posició valenciana.

Els titulars d’Economia i Hisenda han remarcat el diàleg social com a clau en la resposta a la crisi. La recuperació econòmica ha anat per bon camí, perquè es va planificar i es va abordar amb tots els sectors, han apuntat tots dos, que contraposen el seu model al de Madrid. “Des de la perifèria hem sigut capaços d’explicar al Govern què necessitem”, ha dit Negueruela, mentre que Espanya ha defensat que “l’Administració [autonòmica] ha demostrat la seua eficiència, la seua fortalesa” en la resposta a la crisi, amb la instal·lació de la factoria de bateries elèctriques de Volskwagen com a exemple.

Sobre el model turístic, tots dos executius advoquen per una transició del sector a un model digitalitzat i sostenible, que ordene l’oferta i desestacionalitze la demanda, adaptant-la a les capacitats del territori. Els dos dirigents coincideixen que el sector ha de professionalitzar-se i donar oportunitats als seus treballadors, no ser un model d’entrada i eixida.