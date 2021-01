El Govern valencià deu encara 18 milions de les ajudes de lloguer que va deixar sense pagar la líder del PP Isabel Bonig quan era consellera

La Generalitat Valenciana haurà de pagar el 2021 prop de 18 milions d’euros en ajudes de lloguer, compra i rehabilitació d’habitatges heretats de l’última etapa dels governs del PP. La Conselleria d’Habitatge que dirigeix el vicepresident segon Rubén Martínez Dalmau ha inclòs en el pressupost per a enguany la xifra, resultat dels expedients que el Govern popular va deixar sense pagar per falta de liquiditat i del miler que van quedar guardats en un calaix, sense tramitar.

El deute es remunta a la dècada passada, quan el 2009 els populars van deixar d’abonar unes subvencions per a compra, rehabilitació i lloguer d’habitatge xifrades en 250 milions d’euros. El 2012, sent la líder del PP, Isabel Bonig, consellera d’Habitatge i Infraestructures en el Govern d’Alberto Fabra, es va aprovar una modificació de crèdit de 5,5 milions d’euros per pagar a les persones que havien demanat una bestreta bancària entre les 50.000 persones afectades. El 2015, Bonig i el conseller d’Hisenda, Juan Carlos Moragues, es van comprometre a liquidar 110 milions d’euros, a raó de 10 milions mensuals, perquè el 2016 quedara resolt l’assumpte.

Amb el canvi de color del Consell, la socialista Maria José Salvador va entrar en la cartera d’Habitatge i va mantindre unes quantes trobades amb la plataforma d’afectats pels impagaments. Salvador va denunciar que Bonig havia ocultat 1.100 expedients d’ajudes “sense resoldre”, destinats a la rehabilitació d’habitatges i ajudes de lloguer, per un import de 60 milions d’euros. La Comissió de Peticions del Parlament Europeu va sol·licitar a la Generalitat Valenciana informació sobre aquest cas, arran de la denúncia dels afectats. Amb el canvi de Govern, la conselleria es va reunir amb la plataforma d’afectats pels impagaments per fixar un calendari que resolguera la seua situació. En el primer any de l’executiu del Pacte del Botànic, segons va xifrar la conselleria, s’havien pagat 220 milions, a falta que els serveis jurídics determinaren la manera procedir amb els nous expedients oposats. La plataforma d’afectats va criticar que s’havien concedit subvencions per damunt del crèdit disponible per a pagar-les.

Els comptes pendents heretats han vingut llastrant els comptes de l’executiu valencià, ja que suposen quasi el mateix import que el que el Govern ha anat pressupostant per a ajudes de lloguer. El 2020, el Govern del Pacte del Botànic va pressupostar 22 milions d’euros en ajudes, que es van ampliar a 28 per atendre totes les peticions per a lloguer i lloguer jove.

“Des de l’entrada en el Consell del Govern del Botànic s’ha pagat el 91% del deute, cosa que equival a 275.460.576 euros, mentre que 17.686.657 euros s’han alliberat pel fet d’haver prescrit o caducat els expedients”, va expressar en una compareixença el vicepresident Martínez Dalmau, que va indicar a l’octubre que quedava pendent de pagament un import estimat en 24.586.734 euros. L’any passat es van abonar prop de 9 milions d’euros i el compromís per al 2021 és acabar els pagaments que s’arrosseguen des de fa 10 anys.