Pols en Ford Almussafes: l’empresa planteja una retallada salarial del 10%, una setmana menys de vacances i 30 minuts més de jornada

El pols que mantenen la direcció i els sindicats de Ford Almussafes en la negociació plantejada per l’empresa amb l’objectiu de presentar-se com la factoria més productiva i menys costosa d’Europa, per assegurar-se la fabricació dels dos models elèctrics de la marca davant de la planta alemanya de Saarlouis, va viure divendres una altra jornada en què la companyia va mostrar per fi les seues cartes amb claredat.

L’equip directiu, en una altra reunió amb el comité d’empresa, va plantejar una proposta concreta amb durs ajustos laborals per a poder optar a la fabricació dels nous models, “cosa que garantiria entre 12 i 15 anys de faena”, segons van exposar als sindicats: “La contenció salarial no és prou per a l’empresa, que planteja baixar-nos el salari un 10%, reduir-nos les vacances en una setmana i ampliar 30 minuts cada torn de treball”, van informar fonts d’UGT a elDiario.es.

Segons José Luis Parra, portaveu del sindicat esmentat, majoritari en la factoria valenciana, van traslladar la possibilitat de preveure “un acord per als pròxims quatre o cinc anys sempre condicionat a l’adjudicació dels vehicles elèctrics, en què tindrien més sentit les possibles mesures de flexibilitat, ja que se sap que els pròxims dos o tres anys seran de producció baixa i dificultats en la fàbrica”.

La duració de l’acord que s’aconseguisca (entre quatre o cinc anys) és l’únic punt en què més a prop estan les postures, però no així en el contingut, ja que mentre UGT planteja un escenari de contenció salarial (i no reducció) que es recuperaria a partir del 2025, quan en teoria es començarien a fabricar els models elèctrics, moment a partir del qual s’establirien millores progressives en funció de l’IPC. I tot això condicionat al fet que la companyia adjudique els models elèctrics a Almussafes, una decisió que s’anunciarà previsiblement el mes de juny.

No obstant això, per a l’empresa aquesta contenció en els salaris és insuficient, per la qual cosa ha plantejat la reducció del 10%, rebutjada pels sindicats.

Parra va comentar que “davant aquests plantejaments i com que aquest procés de negociació afecta la situació de Ford a Europa, a principis de gener es va sol·licitar una reunió amb la direcció europea” i estan pendents de resposta, ja que “aquest context la pandèmia no hi ajuda”.

Empresa i sindicats s’han citat a una altra reunió el dilluns 24 de gener, pel fet que pretesament ha d’haver-hi acord abans del 27 del mateix mes.