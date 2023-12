El PP retira les esmenes que canviaven les majories d’À Punt i rebaixa amb Vox les mesures contra la ludopatia

El PP i Vox modifiquen la llei de prevenció de la ludopatia per a suprimir la distància mínima que separa les cases d’apostes dels centres escolars amb diverses esmenes a la llei d’acompanyament. La mesura, un dels projectes estrela del Pacte del Botànic, estableix que no puga renovar-se la llicència dels locals de joc que estiguen a menys de 850 metres de centres educatius i de salut, com a factor de prevenció per a la població més vulnerable.

La dreta i la ultradreta argumenten que la modificació es fa per evitar una condemna milionària en favor dels locals de joc, assumint l’argument de la patronal. Els socis de govern eliminen també la moratòria de cinc anys per a l’obertura de nous locals, excloent d’aquesta moratòria els salons recreatius i altres locals de màquines de joc. Així doncs, amb la votació de dimarts, s’introdueix en la llei d’acompanyament la possibilitat de nous establiments.

Les esmenes dels populars i la ultradreta impliquen que als locals de joc amb la llicència caducada, que hagen de renovar-la amb la nova legislació, no se’ls aplique el criteri de la distància mínima. La mesura introduïda pels partits del Pacte del Botànic (el PSPV, Compromís i Unides Podem) portava al fet que es tancaren progressivament les cases d’apostes o salons de joc pròxims a col·legis, instituts, centres de salut o llocs de prevenció de la ludopatia, a mesura que venceren els seus permisos.

Les federacions de mares i pares s’han oposat a aquesta modificació i veuen amb preocupació la proximitat de locals de joc. L’oposició ha traslladat aquesta visió a la comissió d’Hisenda, on s’han debatut les esmenes parcials al projecte de llei. El PSPV ha acusat el PP i Vox de desentendre’s de la protecció als barris obrers, on proliferen els locals de joc. El diputat José Muñoz ha titlat el text d’“esmena de la vergonya” i ha acusat el bipartit de “furtar” a la societat el dret d’assistir a les Corts i manifestar la seua posició pel que fa a la modificació encoberta de la Llei del joc. Per part seua, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, els ha acusat de “fer negoci de la ludopatia”.

Per contra, el diputat del PP José Juan Zaplana ha subratllat que, amb els canvis presentats amb Vox, “en cap cas s’aprova que es creen més cases d’apostes”. “Que no intenten manipular i generar fang”, ha emfatitzat, ja que ha assegurat que la distància de 850 metres es va modificar en la tramitació de la llei “sense cap informe tècnic” que l’avalara. El diputat de Vox José María Llanos ha defensat la “llibertat” de les persones i ha apuntat que és incongruent permetre les cases d’apostes en uns carrers sí i en altres no.

Amb els vots favorables del PP i Vox tiren avant les esmenes que permeten als alts càrrecs compaginar la política i la docència fins a 22.000 euros en salaris extra, mantindre el salari dels alts càrrecs que siguen funcionaris i que redueixen les hores de valencià en les zones castellanoparlants.

Sense canvis en À Punt

Els populars han retirat les esmenes que alteraven la majoria en el Consell Rector de la televisió pública valenciana À Punt arran de les protestes del sector i les crítiques de l’oposició. Dimarts, en confirmar la marxa arrere, el representant popular en la Comissió d’Hisenda José Juan Zaplana considerava hiperbòlica la reacció davant el plantejament de les esmenes: “Ha generat massa alarma en alguns sectors. Es basaven exclusivament a fer desaparéixer el control polític”, ha afirmat abans de la comissió. En aquest sentit, Zaplana ha criticat que entre els representants del Consell de la Ciutadania, un dels òrgans que participen en el Consell Rector, hi haja un excandidat d’Esquerra Unida d’Algemesí i un exalcalde del PSPV de Castelló del Rugat.

“Una llengua que no parla ningú”

Un dels moments aspres de la comissió ha sigut l’enfrontament entre el diputat de Vox José María Llanos i el portaveu de Compromís, Joan Baldoví per l’ús del valencià i dels llibres d’educació sexual retirats a la biblioteca pública de Borriana. El representant de la ultradreta ha acabat tan enfadat pels retrets lingüístics de Compromís, que li retreia que no empre les dues llengües cooficials i menyspree el valencià, que ha desenvolupat part de la intervenció en valencià. Això sí, insistint que l’esquerra “imposa” una llengua i un model lingüístic, el de l’Acadèmia, que “no parla ningú”. Alguns parlamentaris de Vox s’han mostrat molestos amb l’ús constant del terme ultradreta en acabar la sessió.

Crear un tribunal administratiu

A proposta de Compromís, amb els vots del PP, les Corts Valencianes acorden introduir en la llei d’acompanyament la creació d’un tribunal administratiu que resolga els conflictes en matèria de contractació pública. Excepte aquesta esmena parcial, la resta de les presentades per Compromís s’han rebutjat amb la majoria del PP i Vox, igual que totes les del PSPV. Només hi ha hagut un vot per unanimitat: una correcció d’errors relativa a mobilitat.