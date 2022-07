El TSJ-CV tomba una adjudicació d’habitatge públic a València per errors en la valoració de l’oferta

La secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha anul·lat l’adjudicació de la redacció del projecte bàsic, l’execució i la direcció facultativa de les obres en un edifici d’habitatge públic protegit en la zona de l’avinguda dels Tarongers de València, promoguda per l’empresa municipal Aumsa, arran d’un recurs dels despatxos d’arquitectes Triar Bim Projects SL i Daia Arquitectes SLP.

La sentència avala, tal com argumentaven els recurrents, que la mesa de contractació “va valorar de manera incorrecta” l’oferta de Luengo Arquitectos Estudio SLP, la firma que va guanyar l’adjudicació. Així doncs, la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV anul·la l’adjudicació “per no acomodar-se a l’ordenament legal aplicable” i estableix una indemnització per a les dues empreses d’arquitectes de 13.685 euros, corresponents al benefici industrial del 6% de l’oferta presentada.

Malgrat que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals va desestimar el recurs contra la proposta d’adjudicació, decidida pel consell d’administració d’Aumsa el 28 d’octubre de 2019, perquè mancava de competència per a “substituir l’òrgan de contractació, el TSJ-CV ha entrat al fons de l’assumpte i reconeix, tal com argumentaven les firmes perdedores, que l’empresa pública va valorar ”de manera incorrecta“ les ofertes.

Aumsa al·legava, per contra, que la valoració va “ser objectiva i imparcial” i sostenia que “la valoració tècnica és una qüestió purament discrecional no substituïble pels tribunals”.

Mentre que l’oferta de Luengo Arquitectos Estudio SLP va obtindre 70,83 punts, la de Triar Bim Projects SL i Daia Arquitectes SLP va quedar en segon lloc amb 69,08 punts. No obstant això, la sentència avala, tal com mantenen els recurrents, que la guanyadora “hauria d’haver rebut zero punts” en l’apartat de tipologia d’habitatge.

“Si la clàusula” dels plecs “s’haguera interpretat bé”, l’empresa “hauria d’haver rebut zero punts” en aquest apartat. “Cosa que té com a conseqüència directa que el millor postor (...) hauria sigut Triar Bim Projects SL i Daia Arquitectes SLP, assenyala la sentència, que no és ferma i contra la qual es pot recórrer.