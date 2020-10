Ribó replica a Sanidad sobre las Fallas: "Respetando las normas, entre no hacer nada y hacerlas como siempre hay muchas opciones"

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha pronunciado este martes sobre las palabras de la consellera de Sanidad, Ana Barcelo, quien consideró este lunes "imposible" la celebración de las Fallas si no existe aún una vacuna contra el coronavirus.

Al respecto, Ribó ha considerado que "independientemente de que haya vacuna o no haya vacuna lo que queremos es hacer todo aquello que sea posible respetando estrictamente las normas sanitarias"

Así, el alcalde ha añadido que "si se puede hacer algún tipo de manifestación o algún tipo de fiesta se hará lo que se puede, pero entre no hacer Fallas y hacer las Fallas como siempre hay varias opciones que se están estudiando".

En términos similares se ha pronunciado el concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, quien ha querido dejar claro que valora "absolutamente el trabajo que realiza la Conselleria de Sanidad desde el principio de la pandemia hasta ahora puesto que gracias a su trabajo y al de los ciudadanos y el resto de agentes estamos a la cola en cuanto a incidencia de los contagios".

Dicho esto, Galiana ha considerado que hay "muchas formas de poder celebrar las Fallas" y ha reconocido que "es cierto que tal y como las conocemos no se van a poder celebrar mientras no haya vacuna, eso lo tiene claro todo el mundo que no va a poder haber mascletades masificadas o una Crida con 60.000 personas mientras no haya una vacuna, eso no se va a poder hacer".

Sin embargo, ha afirmado que "se pueden celebrar de otra manera y en eso en lo que se está trabajando, en un plan a, un plan b y un plan c, los planes que hagan falta".

El presidente de JCF ha solicitado más prudencia a la hora de referirse a la fiesta por las consecuencias que pueden conllevar para el sector económico que gira en torno a ella y para las propias comisiones: "Tal y como está el mundo fallero que es una fiesta de sentimientos cualquier frase o noticia trastoca al mundo fallero; hay que trabajar por tener unas Fallas seguras y sanitariamente posibles tal y como está haciendo el mundo fallero en los eventos que está organizando, con control de accesos, distancias, toma de temperatura, gel hidroalcohólico, lo que haga falta tal y como marca la Conselleria, para cualquier tipo de acto lo planificaremos y lo trabajaremos".

Galiana ha comentado que "aún quedan cinco meses y hay margen de maniobra para que, tal y como nos comprometimos con la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, de crear una comisión de trabajo para llevar a cabo unas Fallas, no tal y como las conocemos, pero por ejemplo en el tema de la Ofrenda los falleros ya desfilan con distancia, por lo que si el problema es el público, si se puede solucionar, vamos a hablarlo, lo mismo que en otros actos".

El edil ha recordado que "a los falleros la Conselleria les ha dado un documento que dice lo que se puede y lo que no se puede hacer en las sedes festeras, es un documento muy claro que hasta ahora no existía".

Galiana ha insistido en que "a cinco meses vista ciertos comentarios que seguramente se harán con la mejor voluntad suponen un terremoto en el mundo fallero, bajas indiscrimadas y eso es lo que tenemos que intentar que no suceda, yo también entiendo que ella (la consellera de Sanidad) hace su trabajo y yo hago el mía, que es intentar ilusionar al mundo fallero e intentar planificar las mejores Fallas posibles dentro de las posibilidades y ella tiene que que cuidar y velar por la salud de todos los valencianos".

Los indumentarists se manifiestan

Docenas de miembros del sector de la indumentaria valenciana han recorrido València en una manifestación silenciosa a modo de marcha fúnebre en la que, vestidos de negro y con crespones, han emulado la muerte de un sector que ya ha perdido el 99 % de facturación y que desaparecerá si no hay Fallas en 2021.

Convocados por la Asociación de Comercio de Indumentaria Valenciana (Asciva) y bajo el lema 'La indumentaria también es Patrimonio, se muere', unos doscientos indumentaristas, orfebres, profesionales de telares y artesanos han marchado en señal de luto hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento ante el Consistorio.

La presidenta de Asciva, Irene Sancho, ha explicado que se han movilizado porque necesitan "un poco de voz" y que dejen de "ningunearlos", les comprendan y entiendan que la situación "está siendo muy complicada" para el sector.