Sanidad aplaza a 2025 la jornada semanal de 35 horas al personal sanitario valenciano y los sindicatos convocan protestas

La reunión celebrada este jueves entre la Conselleria de Sanidad y los representantes de los diferentes sindicatos, en la que no estuvo presente el conseller Marciano Gómez, para abordar la propuesta de jornada laboral de 35 horas, finalizó sin acuerdo y con las organizaciones sindicales en pie de guerra ante la propuesta del responsable del Gobierno valenciano de aplazar su aplicación a enero de 2025.

La propuesta de Sanidad consiste en una jornada laboral de 35 horas semanales para el turno fijo diurno, que comprenderá desde las 8.00 horas de la mañana del lunes hasta el viernes a las 15.00 horas, de forma que se pueda conciliar la vida familiar y laboral y se respete el descanso de 48 horas en la semana. Según informaron fuentes de la conselleria, “esto supone una mejora sustancial en cuanto a los pactos del Gobierno anterior, puesto que la realidad es que el que se acordó fue reducir la jornada anual en 11 días, pero manteniendo la semanal en 37,5 horas, sin respetar la conciliación familiar y laboral”.

En este sentido, desde la consellería se insiste que la propuesta del conseller Marciano Gómez es la que ofrece una jornada efectiva de 35 horas.

En cuanto a los profesionales que hagan el turno rodado, dispondrán igualmente de los beneficios de una jornada de 35 horas al reducir de manera proporcional la jornada anual, hasta que se quede en 1.512 horas en el año.

El conseller se comprometió a iniciar la aplicación de esta jornada a partir de enero de 2025, que es cuando se podrá hacer con el apoyo presupuestario necesario y después de haber negociado con los representantes sindicales. Todo esto con el fin de evitar que ocurra lo que ha pasado con el acuerdo anterior, que carecía de presupuesto, ya que no contaba con el informe preceptivo y vinculando de la Consellería de Hacienda, tal como establece la Ley 1/2025, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, por lo tanto, “es imposible la aplicación”.

Además, como reiteró Gómez en varias ocasiones, la aplicación del acuerdo firmado suponía contratar entre 1.600 y 2.000 profesionales sanitarios, un propósito imposible de conseguir, teniendo en cuenta el déficit de profesionales que hay en la Sanidad y que en la Comunitat Valenciana, en concreto, hay cerca de 700 vacantes presupuestadas que no se pueden cubrir por falta de personal disponible.

Los sindicatos convocan protestas

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, CCOO, UGT, CSIF e Intersindical Valenciana) han convocado una concentración para el próximo 27 de noviembre, frente a la Conselleria de Sanidad, ante el incumplimiento del acuerdo firmado el pasado 8 de marzo sobre de la jornada de 35 horas semanales y otras medidas para la mejora de las condiciones laborales del personal y de la sanidad pública.

Según el acuerdo, entre otras mejoras, se debía aplicar una reducción de 42 horas anuales en el ejercicio 2024 que no se llevará a efecto. La unidad sindical exige al conseller, Marciano Gómez, la implantación de las 35 horas de forma inmediata para los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y que, si existe alguna dificultad técnica que impide poner en marcha la jornada acordada de 35 horas, que se iba a implantar de forma a de manera gradual y programada desde 2023 hasta 2025, la solvente con celeridad. Además, según las organizaciones sindicales, “sorprende que sí se hayan puesto en marcha otras medidas que contemplaba el acuerdo, como la del periodo vacacional con carácter voluntario desde el 15 junio al 15 de octubre, pero se resistan a cumplir el resto”.

Al mismo tiempo achacan el aplazamiento de la medida a una falta de voluntad política dado que en la bolsa de empleo existe personal de sobra para cubrir las plazas, “salvo alguna especialidad en algún centro de salud concreto ubicado en zonas de interior”. En cuanto al tema presupuestario, consideran que es algo que se puede solucionar puesto que las cuentas están en fase de elaboración.

Según explican, se llegó a un acuerdo que mejora las condiciones de todo el personal y ahora se trata de implantarlo o mejorarlo, pero no renegociarlo, ni mucho menos de anularlo: “Lo firmado es fruto de una negociación intensa y es totalmente válido. La distribución de la jornada de 35 horas de lunes a viernes en el turno fijo, es una medida que el conseller puede poner en marcha sin modificar lo pactado, porque la ley le reconoce esa competencia. El personal estaba especialmente ilusionado con muchas de las medidas porque iban a suponer una mejora laboral que iba a repercutir en su conciliación profesional y familiar y a su vez, garantizar una asistencia de mayor calidad”.

En esta línea, dejar de lado lo acordado supone “estar de nuevo en una situación de desventaja respecto a otras comunidades autónomas, que sí tienen una jornada de 35 horas, entre otras mejoras laborales, y atraen a más profesionales”.

Estas organizaciones, le recuerdan al conseller que “ni las formas, pues los medios de comunicación no son los foros de negociación con los representantes de los trabajadores, ni el fondo, pidiendo una renegociación durante la próxima legislatura, de algo pactado, firmado y cuyo desarrollo se iniciaba durante el 2023, son los adecuados”. Por tanto, exigen “una reunión inmediata para tratar dicho tema y así, evitar el conflicto”. La concentración del día 27 es la primera de un calendario de movilizaciones que, de no cumplir lo firmado, será creciente y no se descarta la adopción de otras medidas de presión más contundentes.