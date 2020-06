Antonio Pérez, alcalde de Benidorm: “Un nuevo confinamiento supondría una estocada difícil de llevar”

Benidorm sigue sacando brillo a la ciudad a la espera de la llegada masiva de turistas en los próximos días para salvar una temporada que, con el inicio de la pandemia, parecía irrecuperable. A la incertidumbre instalada por posibles rebrotes que devuelvan a la capital turística al confinamiento, se suman ahora nuevas voces que cuestionan el modelo actual de sol y playa por la precariedad que conlleva para la clase trabajadora. Dudas que preguntamos al alcalde de la localidad de la Marina Baixa, Antonio Pérez (1968), regidor desde 1995 y alcalde desde 2015.

Portugal ha vuelto esta semana al confinamiento en parte de sus distritos. Teniendo en cuenta el peso que tiene el turismo para Benidorm, ¿Qué supondría un rebrote en estos momentos de verano?

Supondría una estocada difícil de llevar. Para ello, lo que hay que hacer es trabajar al máximo la seguridad. Portugal es uno de los países que se había mostrado como referencia de buena gestión de la crisis y estaba entre los mercados emisores apetecibles para España en primer lugar de llegada, junto a Francia, porque la movilidad por carretera es lógicamente la primera opción. Es una mala noticia sobre todo para Portugal. Quizás se hayan confiado, pero en cualquier caso transmiten seguridad.

Algunas regiones de Portugal dependen como Benidorm, mucho del turismo.

Sí, mucho. Nosotros cuando planteamos el plan especial de protección del turismo español, lo estamos haciendo fijándonos en la industria a la que más puede afectar esta pandemia. Porque le afecta directamente a un sector que consiste en las relaciones entre personas, eso es la cultura del turismo precisamente, el intercambio de experiencias, y la movilidad, que es la segunda gran parte afectada de todo esto, y sin movilidad tampoco hay turismo.

Modelo turístico

La pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas. ¿Comparte el análisis de que, en el caso de Benidorm, ha sacado a relucir la excesiva dependencia que tiene el municipio del actual modelo turístico?

El modelo se ha estado reinventando siempre y todo el mundo habla de reinventar el modelo, pero hay que cuidar lo que funciona, y el modelo que representa Benidorm funciona. España es lo que es en turismo, en este momento el segundo país del mundo en recepción de visitantes, porque tiene una gran palanca que es el sol y playa. Y Benidorm se dedica a este turismo de sol y playa, es su principal industria y casi la única: Turismo y servicios. Y eso no es malo, lo que hay que hacer es cuidarlo porque cuando funciona bien todo el mundo se atribuye los buenos datos de Benidorm, y cuando no hay turismo es fácil decir, ‘que se dediquen a otra cosa’. Con otras industrias no nos planteamos esto. El turismo no se deslocaliza, no exporta. La gente no puede llevarse el turismo fuera. Viene la gente a disfrutarlo al territorio. Otras industrias que sí se deslocalizan, cuando funcionan mal parece que nos dicen adiós a España, independientemente de lo que hayamos invertido en ellas. Al final, invertir en turismo es invertir en tu territorio, Benidorm es territorio Comunidad Valenciana y es España.

Con otras industrias, entiendo que se refiere a la del automóvil, que ha contado con un plan del gobierno que ha sido cuestionado por la patronal hotelera por estar más dotado que el referido al turismo.

Yo creo que el turismo no se ha cuidado como se merece. Porque además de su aportación al PIB, redistribuye la riqueza como ninguna otra industria, sin olvidar que en España viven del turismo directamente tres millones de personas y esto pocas industrias lo tienen.

En los últimos meses, responsables del gobierno valenciano como Mónica Oltra y del central como el ministro Alberto Garzón han criticado este modelo turístico “de masas”, abogando por su cambio. ¿Qué le parece?

Esas voces son siempre las mismas y de una ideología concreta. La pena es que quien comparte gobierno con estas voces no frene esos discursos. Nosotros no hemos mirado nunca qué industrias cumplen más la ley y el valor que atribuyen a otras. El turismo es lo que es, una gran industria que en España es muy importante para el país, que al tratar con personas, genera felicidad, que es muy sostenible en lo medioambiental y que distribuye mucho la riqueza y el valor que más genera es el IVA. Ya se debería de haber activado una rebaja o suspensión del IVA turístico para incentivar la actividad económica en estos momentos.

Parece, pues, que la defensa del modelo actual turístico sea patrimonio del sector conservador de la sociedad, frente al cambio de modelo, más de izquierdas.

Es un sinsentido, porque Benidorm ha traído la democratización del turismo. No podemos estar pensando en la clase social, algunos siguen pensando en eso, y no reconocer en modelos como el de Benidorm como el facilitador de felicidad para todos los públicos, para todo el mundo. El turismo existe desde hace más de un siglo, pero piense, ¿quién podía hacer turismo antes y quién ahora?

Más voces, insisto, no solo en la política, cuestionan que el turismo sea como dice un distribuidor de riqueza. Para las Kellys, ya sea en las Cortes valencianas o en el Congreso de los Diputados, recientemente, afirman que es fuente de precariedad.

Y eso es muy bueno. Que la parte social del mercado laboral tenga voz y sea escuchada, pues es muy bueno, y en la medida en que los valoren los gobiernos, tendrá que venir vía reforma laboral y, como ellas, otros sectores también. Yo creo en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La mejor política social es el empleo. Ahora hemos tenido 90 días en lo que nos hemos dado cuenta de esa realidad ante el parón económico.

¿El turismo es sinónimo de precariedad laboral?

En absoluto. La precariedad sí es la que nos someten a los autónomos, que es una de las figuras más importantes y numerosas del propio sector turístico. Eso lo dicen algunas voces que tienen capacidad de transmitir. Estoy seguro que el gobierno de España hará un balanceo adecuado de todas las industrias españolas y lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar, eso no se puede permitir. Si hay una figura maltratada en España es el autónomo; numéricamente son muchos más que cualquier otro colectivo.

Privatización playas

La oposición le ha echado en cara que en la parcelación de las playas de Benidorm para respetar las medidas de seguridad, la empresa concesionaria haya salido demasiado beneficiada con el reparto de hamacas.

Algunos han querido crear confusión. En la playa de Mal Pas, por ejemplo, siempre ha estado con la apertura al 50% de pago para visitantes, y el otro 50% gratuita. Como algunos han entendido que eso era contrario al confort o guiándose por la estética han criticado que todas las hamacas eran de pago, pues solo quedaba una solución, quitar las hamacas. Ahora pueden caber 25 personas menos (de 50 que se había previsto), hemos perdido un 50% de capacidad de la zona libre, pero ahora estéticamente ya no hay hamacas.

¿No existe un proceso de privatización de las playas, que incluso viene de años atrás?

Benidorm tiene un concurso público por el cual una concesionaria de hamacas gestiona íntegramente las playas. El ingreso de esa empresa vía hamacas y sombrillas es lo que financia la limpieza de la playa todo el año, los sistemas de socorrismo, las instalaciones, etcétera, todo el año. En fin, eso no es privatizar la playa. Ahora que hemos parcelado las playas, en la zona libre de siempre pueden llegar a caber 26.000 personas, hay 5.000 hamacas más, por lo tanto, no llega a un 20% la ocupación en cuanto a personas.

La Isla de Benidorm

¿Qué futuro le queda a la Isla de Benidorm después de la orden de Costas de derribar el bar que, de manera ilegal, permanece operativo seis décadas?

Nosotros propusimos hacer un centro de interpretación en el edificio que existe en la isla ante la capacidad que tiene la administración del estado de derribarlo todo. Nosotros no tenemos nueva información al respecto, imaginamos que hay una suspensión de tres meses de los plazos. La edificación que hay en la isla está desde antes de que se constituyera el Plan de Ordenación del Parque Natural. La propia Generalitat Valenciana tiene un parque natural que la isla forma parte de él, que tiene un edificio que es el que hay hoy, que forma parte del parque natural. Pero bueno, hay parques naturales en España que tienen edificios, hoteles, restaurantes y de todo, que los he visto yo. Nosotros hemos presentado el proyecto para que haya un centro de interpretación y de esta manera que el ayuntamiento tenga la capacidad de dotar de atractivo turístico a la propia isla y dar visibilidad a ese parque que depende de la Generalitat no tendría el cuidado y mimo que tiene.

¿Le preocupa la decisión de Antifraude de llevar su actuación a la fiscalía por no clausurar el restaurante ilegal?

No, si yo no tengo nada que ver con la propiedad, como lo iba a clausurar o derribar yo. Creo que hay una cuestión jurídica, pero vamos, que no me preocupa. Yo llegué a la alcaldía de Benidorm en el año 2015 y no he hecho nada, no he autorizado una edificación en la isla.

Construcción

Teniendo en cuenta que, por lo que nos cuenta, Benidorm espera construir en la próxima década 20 nuevos hoteles previstos en el Plan Parcial Ensanche Levante, ¿no le preocupa quedarse sin espacio para seguir exprimiendo el suelo y el impacto medioambiental que puede conllevar?

Si fuéramos otro destino, exprimiríamos hasta que nos quedara un metro cuadrado, pero esto es Benidorm, tienes un suelo programado desde el año 57 y posiblemente modificado en el 90. Y todavía no hemos consumido ese suelo programado desde hace ya 30 años y los mejores augurios marcan también unas pautas de casi una década vista para que se desarrollen los planes parciales, hasta un número de cinco, que no se han desarrollado aún desde el año 90. Es lo que tiene programar el suelo, saber lo que vale y no permitir la especulación. Es verdad que nosotros siempre estamos en el punto de mira de esas cosas, pero las preocupaciones deberían estar en los territorios que no tienen planes generales, en algunos de los cuales no cabe ni una casita de aperos y en esos no se fija nadie. Nosotros, insisto, tenemos un terreno tasado desde hace 30 años ya y no se ha consumido, luego creo que esa es la línea para tratar mejor el planeta: programar, planificar, y decir dónde se puede o no construir.

Policías tránsfobos

Estamos en la semana del orgullo LGTBI+, y a este respecto Benidorm fue noticia por los insultos tránsfobos de un policía local, constándole a él y a su compañero que grababa el vídeo la suspensión del empleo y sueldo a la espera de la respuesta judicial. ¿No debería la Policía Municipal haber al menos pedido disculpas?

El ayuntamiento fue el que abrió el expediente para que fueran suspendidos de empleo y sueldo y lo puso en conocimiento de la Justicia los hechos minutos antes de que ellos mismos se entregaran a la Policía Nacional, por lo que me consta que acudieron a la comisaría y testificaron voluntariamente. Imagino que ha habido muchos contactos en ese sentido. Recuerdo que Benidorm es una ciudad Gay Friendly, que la comunidad LGTBI + ha tenido siempre en Benidorm una referencia desde hace décadas. Ese Benidorm de los 60 fue, sin que algún mandatario fuera consciente, la única puerta y espacio de libertad que encontraron muchas personas de cualquier condición sexual.