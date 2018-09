À Punt pedirá 70 millones de euros en los presupuestos para dinamizar el sector audiovisual

Después de un año con las emisiones en radio, web y televisión en marcha, À Punt pedirá al Consell y a las Corts un aumento de presupuesto de 15 millones de euros . El próximo jueves la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) presentará el anteproyecto de presupuestos al Consell, que Hacienda incorporará como considere al proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2019.

En dicho anteproyecto, los responsables de la sociedad que gestiona À Punt solicitarán cerca de 70 millones de euros para mantener al personal contratado, dinamizar el sector, producir contenidos de "más calidad" y promocionar la lengua, ha justificado su directora, Empar Marco. La responsable del ente ha comparecido en las Corts junto a Enrique Soriano, presidente de la CVMC, para dar cuenta de la gestión de los últimos meses en la empresa pública.

Actualmente la marca que agrupa a los medios de comunicación públicos valencianos dispone de 55 millones de euros, el mínimo que estableció el Consell y aprobó el Parlamento valenciano. El aumento, ha explicado Marco, supone un 0'05 por cien más por parte del Ejecutivo valenciano y se encuentra en la horquilla acordada en el contrato programa. Según esta norma, el presupuesto para À Punt debe oscilar entre el 0'3 y el 0'5 del total y, según ha explicado Marco, con el aumento demandado se situarían en el 0'35%, en los mínimos que establece el acuerdo.

El principal motivo que justifica el aumento es el gasto de personal.Aunque Soriano, que no ha querido aventurarse a dar la cifra que solicitarán el jueves, sí ha deslizado que es el capítulo de personal supone actualmente poco más de 22 millones de euros, casi la mitad del presupuesto. La ecuación se complica al tener en cuenta la variable que introdujo Ciudadanos en una enmienda a la Ley del Consejo Audiovisual, estableciendo que el ente no podría destinar más de un tercio del presupuesto total a personal. Desde la Corporación entienden que la norma no tiene carácter retroactivo y que, al haberse aprobado en abril, afectaría a los siguientes presupuestos.

Con los números en la mano, en su comparecencia posterior Marco sí ha sido clara en sus demandas y no ha dudado en cifrarlas en 70 millones : "Necesitamos más presupuesto no solo para ese tercio". "Nosotros no somos un gasto, somos un factor de dinamización económica, además de un servicio público", ha defendido la directora general. En su balance, Marco se ha mostrado satisfecha con la programación y ha resaltado la repercusión de la radiotelevisión pública en la economía valenciana: 206 contratos con proveedores -de contenidos y de servicios-y unas 2.000 personas trabajando en la prestación de los mismos.

Bolsas de trabajo

La directora general también ha avanzado que en las próximas semanas volverán a convocarse algunas bolsas de trabajo. À Punt tiene todavía 75 vacantes por cubrir, unas por falta de candidatos, otras por los requisitos. En octubre se hará el requerimiento por 5ª vez para algunos puestos y previsiblemente en la segunda quincena de octubre se publique en el DOGV la convocatoria para las bolsas agotadas. Entre otros, la sociedad está a la caza de 'periodistas-ENG', es decir, redactores audiovisuales.