Vox reivindica la figura de Rita Barberá y capta a miembros de su familia

La figura de Rita Barberá se ha convertido en una mención imprescindible en los mítines de Vox en València. El partido de ultraderecha aprovecha así una figura que ha sido uno de los principales referentes del PP y que convirtió la ciudad en uno de sus bastiones fundamentales, pero que durante su últimos meses de vida fue relegada a un plano más alejado e incluso marginada al ser investigada por corrupción en el Caso Taula, especialmente tras no poder mantener la alcaldía en 2015.

La muerte de Barberá en 2016 dolió a sus familiares, y también las circunstancias políticas en las que se produjo ya que el PP le había suspendido recientemente la militancia, lo que hizo que la familia se lo reprochara al partido de toda su vida (fue una de sus fundadoras). Pero una vez apagado el fuego judicial que hacía hervir la caldera de Rita Barberá, Vox no ha perdido ni un momento para meter cucharadas y al parecer ya habría pescado a su sobrina, otra Rita, Rita Corbín Barberá, según explica el diario El Mundo.

Rita Corbín Barberá, abogada e hija de la hermana de Rita, Asunción 'Totó' Barberá (jefa de gabinete de Rita Barberá), y del abogado José Corbín, se habría afiliado al partido de Santiago Abascal, al que también se ha aproximado su padre ( quien ha coqueteado con ámbitos ultra), aunque sin trascender si se ha afiliado. Con ello ya se especula con que otra Rita Barbará vuelva a la carrera electoral para la alcaldía de València, ahora desde las filas de Vox que actualmente tiene este campo embarrado por sus luchas internas para ser cabeza de cartel.

Pero no es la primera vez que Vox recoge en la Comunitat Valenciana antiguos tótems del PP, así cabe recordar que en su día todopoderoso presidente de la Diputación de Castellón y posteriormente condenado, Carlos Fabra, se le ha visto en actos del partido, tras anteriormente haberse alejado ya públicamente del PP.

También desde El Mundo se señala que en el PP reconocen que de confirmarse este fichaje de Rita C. Barberá podría hacerles "mucho daño" electoralmente, pero a su vez afirman que este no era el estilo de la alcaldesa: "si Rita hubiera vivido, esto no hubiese ocurrido. Se hubiera ido a su casa antes de irse a otra formación pues era una persona de partido".

También cabe añadir que, pese a su situación marginal política en el momento de su fallecimiento desde el PP, y como Vox aprovechando el enfriamiento de la olla, se ha querido recuperar su símbolo como la mención que hizo el partido en redes sociales el día que se hicieron dos años de su muerte, un recuerdo que fue contestado y recriminado por muchos usuarios.