La tercera ola ya supera las peores cifras que se alcanzaron a principios de noviembre en España. Con una curva de contagios en ascenso casi vertical desde hace semanas en muchos territorios, una veintena de provincias registran récords de incidencia. Según los últimos datos consolidados, la transmisión del virus está fuera de control en 19 provincias, con incidencias en 14 días cercanas o superiores a los 1.000 casos: se contagia el 1% de la población cada dos semanas.

La gravedad de la situación la demuestra el hecho de que se han notificado casi 250.000 contagios en los últimos 7 días, cifras que baten todos los registros anteriores, mientras la ocupación de camas hospitalarias y UCI alcanza tasas que no se veían desde mayo, a pesar de no haber recibido aún el impacto del crecimiento desbocado de casos de los últimos días. Además, las muertes empiezan a subir.

Desde el 15 de enero hemos pasado del pico histórico de 574 casos por 100.000 habitantes a superar los 800, unas cifras de contagios nunca registradas en la ola de otoño. Precisamente, más de la mitad de las provincias (32) ya han superado el pico de contagios registrado en la segunda ola. Doce de ellas lo duplican o triplican.

Santa Cruz de Tenerife, una de las pocas regiones que mantuvo restricciones durante las fiestas navideñas, dibuja la única excepción en todo el país: tiene una incidencia relativamente baja, con 88 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, y su curva de contagios se encuentra en descenso. Frente a ella, prácticamente todas las provincias duplican la tasa de riesgo "extremo", según el semáforo de umbrales aprobado con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial.



Fuente: Instituto Carlos III



Para ver la situación de la pandemia en España con más detalle, el mapa de arriba muestra las principales variables. Primero, cómo es la tendencia en cada provincia: es decir, si los casos están subiendo 📈 o bajando 📉, y la incidencia de casos por habitante en las últimas dos semanas. Después, los datos relativos a la mortalidad: el número total de muertes confirmadas y las muertes en 14 días en comparación con su población.

Estos datos los publica el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y lo hace por fecha de diagnóstico o, en su ausencia, la fecha de inicio de síntomas o declaración. Hay que tener en cuenta que los datos de la última semana pueden estar ligeramente infraestimados por los retraso en las notificaciones de las comunidades autónomas.

Los datos señalan que ahora mismo los casos están subiendo 🟦 en 50 provincias (en 49 de ellas a mucha velocidad 🟦🟦), se mantienen estables ⬜ o en fase de meseta en 1, y están en descenso 🟩 en 1. Mostramos las curvas de nuevos casos diarios en cada provincia agrupadas según su situación: de más alarmante ⚠️a más positiva ✅. ¿Cuántas provincias tienen muchos casos por habitante y continúan subiendo? ¿Cuáles han aplanado la curva de contagios? ¿Y en cuáles hay pocos casos pero el virus se está expandiendo muy rápido? Para evitar los picos de detecciones en un día concreto, se ha calculado también la media de ambas cifras incluyendo los últimos siete días.

👉 Es importante tener en cuenta que las cifras de contagios actuales no son comparables con la curva registrada al inicio de la pandemia. El número de pruebas que se realiza ahora comparado con las que se llegaban a hacer en marzo no tiene nada que ver, ni tampoco la estrategia. Hace ocho meses solo se detectaban los casos de aquellas personas que acudían a los hospitales en estado más grave, es decir, "la punta del iceberg". Ahora se hacen pruebas a casos leves y se detecta un porcentaje de asintomáticos o presintomáticos, gracias al rastreo de contactos. De ahí que el récord de incidencia de enero no pueda compararse al pico de incidencia alcanzado en la primera ola, pero sí al de la segunda.



Las provincias en riesgo extremo: incidencia alta de casos y siguen subiendo Provincias con incidencia extrema en 14 días: más de 500 casos por 100.000 habitantes. Los casos están subiendo a mucha velocidad en prácticamente todo el territorio. Se muestra la media de casos diarios de los últimos 7 días. Casos diarios Por 100.000 hab. Detectan muchos casos y están al alza Provincias con una incidencia en 14 días entre 100 y 500 casos por 100.000 habitantes. Suben los contagios sin incidencias extremas principalmente en la zona norte de la Península: Asturias, Euskadi y Cantabria. Se muestra la la media de casos diarios de los últimos 7 días. Se frena el descenso de contagios pero detectan muchos casos Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes. La curva de nuevos casos está en fase de meseta en Girona. Se muestra la la media de casos diarios de los últimos 7 días. Los casos están bajando aunque la incidencia sigue alta Provincias con una incidencia en 14 días de más de 100 casos por 100.000 habitantes. No hay provincias con mucha incidencia y que los casos estén bajando. Se muestra la la media de los últimos 7 días. Sin provincias en este grupo Poca incidencia del virus y los casos no suben Provincias con baja incidencia: menos de 100 casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Santa Cruz de Tenerife es la única en este grupo: los casos están estabilizados o bajando y registra pocos casos. Se muestra la media de casos diarios de los últimos 7 días. Sube la mortalidad: registran muchas muertes en dos semanas Provincias con alta mortalidad: más de 10 muertes por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Las muertes con Covid-19 están en niveles altos en Extremadura, C. Valenciana y Aragón. Se muestra la media de muertes diarias de los últimos 7 días. Fuente: Instituto Carlos III



Las cifras de fallecidos empiezan a repuntar

La explosión de casos de la tercera ola ya se empieza a notar en las cifras de defunciones que empiezan a subir aunque a menor velocidad que los contagios. Hay que tener en cuenta que las muertes siempre llegan con retraso: en este momento empiezan a producirse los fallecimientos de quienes que se contagiaron hace dos o tres semanas. Una demora a la que hay que añadir los retrasos de las comunidades para notificar sus fallecimientos con Covid-19 al Ministerio, tal y como desveló elDiario.es. Es decir, los datos de defunciones de las últimas semanas pueden estar infraestimados.

Aun con esas salvedades, hasta 6 provincias ya están registrando más de 10 muertes por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días: Badajoz, Palencia, Valencia, Teruel, Cáceres y Alicante. Estos niveles de mortalidad estarían por encima del récord registrado en la segunda ola en España: el equivalente a más de 300 muertes diarias en toda España.

Para tener más información de cada provincia, la siguiente ficha proporciona datos relativos a los contagios, las defunciones y las hospitalizaciones más recientes en cada una de ellas así como la tendencia de estos indicadores las últimas semanas. Las cifras de hospitalizaciones y UCI solo incluyen a los casos que han dado positivo y han sido notificados a la Red de Vigilancia Epidemiológica.

Casi un mes después de las fiestas navideñas, la resaca de enero evidencia cómo hemos pasado de empezar a doblegar la curva tras la segunda ola de octubre-noviembre a revertir completamente la tendencia, alcanzando cifras extremas en prácticamente todo el país. Si la hace una semana solo había tres provincias por debajo de los 250 casos por 100.000 habitantes, esta semana ya solo queda una: Santa Cruz de Tenerife.

Segovia es en estos momentos la más afectada, con una tasa de incidencia que roza los 2.000 casos: uno de cada 50 residentes se ha contagiado en las últimas dos semanas. O lo que es lo mismo: dos de cada 100. La siguiente tabla permite ordenar las provincias según el número de casos y la incidencia por 100.000 habitantes que ha registrado cada provincia los 14 días anteriores a la fecha con datos más recientes. Además, gracias a los nuevos datos publicados por el ISCIII, también se muestran las muertes totales y por cada 100.000 habitantes en 14 días en cada territorio.





Si en diciembre veíamos que todas las provincias habían logrado dejar atrás el pico de mayor incidencia de la segunda ola, ahora vemos que más de una decena han llegado a superarlo. De hecho, en Segovia, Ciudad Real, Valencia, Alicante, Castellón, Badajoz, Málaga, A Coruña, Almería, Cuenca y Baleares el pico de la tercera ola ya ha duplicado el de la segunda. El siguiente gráfico compara las curvas de casos diarios por fecha de diagnóstico de las 52 provincias españolas. Las cifras están ajustadas a la población de cada una de ellas.