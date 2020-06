El Gobierno presenta su plan de apoyo al turismo: 2.500 millones de avales ICO y un 'spot' para el turista nacional

El Gobierno ha presentado este jueves su plan de impulso al sector turístico, el segundo sectorial tras el de la automoción, desvelado el lunes y dotado con 3.750 millones de euros. Según ha dicho Sánchez y a la espera de conocer más detalles, la estrategia turística estará dotada con "más de 4.250 millones de euros".

Entre las medidas de apoyo empresarial, el plan contempla un tramo preferente de 2.500 millones de euros en avales ICO para empresas del sector. También destinará 850 millones de euros a "impulsar un modelo basado en la sostenibilidad y la digitalización" y a la formación. Asimismo, prevé la creación de un observatorio de inteligencia turística con el que se pretende conocer datos de demanda en tiempo tiempo real y adaptar la oferta en consecuencia.

"La crisis pone de manifiesto la necesidad de contar con indicadores, para prever los posibles escenarios y las políticas públicas a realizar", ha indicado Sánchez.

En el corto plazo, el Gobierno quiere reactivar la demanda nacional con un 'spot' que ensalza destinos nacionales bajo el lema "Descubre lo increíble" y cuya banda sonora ha compuesto el rapero Rayden. El anuncio, también presentado hoy, se proyectará en televisiones, radios, medios exteriores y digital y estima impactar a "más del 94% de la población mayor de 18 años". Pronto habrá otra campaña de comunicación internacional, ha avanzado el presidente. "Vamos a reforzar todas las herramientas de marketing y promoción para posicionar a nuestro país como un destino seguro y sostenible de cara al mercado nacional e internacional", ha recalcado.



Los sindicatos y representantes de la patronal CEOE y la cámara de Comercio han indicado que es un plan necesario, pero no todo lo ambicioso que esperaban. Para empezar, porque aún no hay acuerdo de ampliación de los ERTE, una medida que todos consideran esencial para que no se hundan las empresas mientras no se reactive la demanda. También por los rescates de Francia y Alemania a sus aerolíneas, que dificultarán mucho la competencia tras la pandemia.

"Hoy es un día triste. Lo de ayer fue una mala tarde. Hay margen con el tema de los ERTE, que son fundamentales para el sector", ha expresado el secretario de turismo de UGT, Miguel Ángel Cilleros. Ha dicho que el plan es "bienvenido" y que entiende que será "dinámico". "Exigimos un compromiso con la industria turística: o dotamos al sector de lo que necesita, o será un modelo insuficiente".

La presidenta del consejo de turismo y cultura de la CEOE, Marta Blanco, ha señalado que un plan de apoyo al turismo "es un plan de apoyo a España", pero que las necesidades son "enormes, tanto por el lado de la oferta como de la demanda. Hay cuestiones prioritarias y urgentes, como el acuerdo sobre los ERTEs. A partir de ahí, podemos hablar de otras cosas". Blanco ha hecho referencia al programa de bonos del Gobierno italiano, que dotará con 500 euros a las familias de bajos ingresos para gastar en hoteles del país. "[El plan] sería más eficiente si viniera acompañado de un programa vacacional, de bonos como en otros países. Es un sector estratégico. Ofrecemos nuestra colaboración para dotarlo de más contenidos".

Juan Cierco, presidente de la comisión de turismo de la Cámara de Comercio, tampoco ha celebrado las medidas. Considera que "es la peor crisis de la historia del turismo" y que "la situación es crítica a corto plazo. Muchas empresas están en situación límite". La liquidez y el acuerdo para prolongar los ERTEs son fundamentales y a España le resultará "difícil competir con otros países donde las garantías estatales son de hasta el 90%". Asimismo, ha pedido que no se revierta la reforma laboral y que se aproveche la financiación de Bruselas para proyectos como el AVE a la T4, la modernización del litoral meditarráneo y un "plan renove para la aviación", que ya solicitó el presidente de Iberia durante la cumbre de la CEOE.