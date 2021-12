Una campaña empodera a Mari Domingi y la iguala con Olentzero en el reparto de regalos en Navidad

En el año 1994, al ver la escasa representación femenina en personajes navideños, nació en Donostia Mari Domingi, una pastora que reparte regalos entre los niños vascos el día de Navidad. Mari Domingi se creó con la intención de que tuviera el mismo rango que Olentzero, la figura navideña más reconocida en Euskadi, sin embargo, con los años su papel quedó en un segundo plano, pasando de ser una regaladora oficial a “ayudante” o la mujer del carbonero. Ahora, una campaña publicitaria busca sacar del anonimato a Mari Domingi para devolverle el protagonismo que siempre ha merecido.

La empresa encargada de llevar a cabo la acción se llama Sirope y su campaña se basa en ‘relanzar’ la imagen de Mari Domingi a través de una página web y colocando postales gigantes en diferentes puntos de Bilbao para que este año, las niñas y niños decidan escribirle cartas pidiéndole regalos a ella en lugar de a Olentzero, los Reyes Magos o Papa Noel.

"Soy Mari Domingi. Probablemente creas, como mucha gente, que soy mujer de Olentzero, o que soy su ayudanta. ¡Para nada! No estoy casada. Vivo en mi baserri, feliz, con mis animales. Y, soy amiga de Olentzero, y me dedico, como él, a llevar los regalos a las casas. Pero tengo un problema: poca gente me escribe a mí pidiéndome los regalos, ¡con lo bien que trabajo!", lamenta la propia Mari Domingi en una carta dirigida a los niños y niñas que finaliza con un claro mensaje a favor de la igualdad: "Hace falta una regaladora mujer. Olentzero, Papa Noel, los Reyes Magos... ¡Hacen falta referencias femeninas en todos los sectores profesionales!".

“Mari Domingi es una figura femenina que reparte regalos a la que le está costando conseguir el rango que tiene Olentzero o los Reyes Magos. Es la eterna segundona, todo el mundo se piensa que es la mujer de Olentzero o que es su ayudante, pero no es así. Mari Domingi es regaladora oficial y tiene el mismo rango que el resto, lo que ocurre es que no se tiene esa percepción”, cuenta a este periódico Cristina Guezuraga, directora creativa de Sirope.

Para llamar la atención de pequeños y no tan pequeños, el mensaje que lanza Mari Domingi es claro, pero no muestra enfado por haber sido olvidada. “Es una campaña para reivindicar que le escriban a ella y para hacerse su sitio entre los regaladores oficiales de la Navidad, pero no queríamos caer en un tono de enfado. Mari Domingi no está enfadada, no quiere eclipsar a Olentzero, simplemente quiere ayudarle a repartir los regalos en Navidad y está deseando que a ella también le lleguen cartas”, explica Guezuraga, quien destaca que tampoco querían mostrar a una Mari Domingi con estereotipos. “No queríamos que tuviera un tono estereotipado, que fuera ñoña o muy cariñosa por el hecho de ser una mujer. Mari Domingi es cariñosa, pero es clara, informativa, sin estereotipos”, señala.

"Veíamos que existía un desequilibro muy importante, porque de seis repartidores que hay, si contamos los tres Reyes Magos, Papa Noel, Olentzero y Mari Domingi, solo hay una mujer y, encima, esa mujer no tiene ni el rango de repartidora, se le considera como una ayudanta o la mujer de Olentzero. Queríamos despegar esas dudas y que se conozca realmente la figura de Mari Domingi", indica la creativa.

Mari Domingi se creó con el objetivo de que tuviera el mismo rango que Olentzero, pero desde el primer momento se le relacionó de forma automática con su mujer o su ayudante, destinándola a un segundo plano. Entre las razones de que esto ocurriera, Guezuraga destaca "un mal posicionamiento de la marca o un fallo en la comunicación, que no logró expresar quién era o a qué se dedicaba realmente". Por ello, para rescatarla del olvido, y que Mari Domingi reciba más cartas que nunca antes de Nochebuena, desde Sirope sortearán una cesta de Navidad con productos típicos de Euskal Herria, lugar al que pertenece la pastora vasca, entre aquellas personas que escriban una carta pidiendo regalos en su página web.

"Nos ha llamado la atención, con todo lo que se cuida la igualdad ahora, que nunca se ha hecho nada parecido con la figura de Mari Domingi. También es llamativo y da un poco de pena el hecho de que no haya ninguna mujer con peso y autoridad haciendo esa labor. Mari Domingi es una figura entrañable a la que tenemos mucho cariño y por eso queremos impulsarla", concluye.