Euskadi entregará a las familias los restos de seis republicanos fallecidos en la Guerra Civil

La sede del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, en Bilbao, acogerá este sábado el acto de entrega a sus respectivas familias de los restos de seis gudaris y milicianos, cuyos restos mortales han podido ser identificados. La entrega la realizarán la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz, y la directora Gogora, Aintzane Ezenarro.

Al acto asistirán también, representantes del Ayuntamiento de Bilbao, y de Gamiz-Fika, localidades donde fueron recuperados los restos de las personas identificadas; los alcaldes de las localidades de las que eran naturales las víctimas; miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi; del laboratorio de análisis genéticos de la UPV-EHU, Biomics; familiares de víctimas desaparecidas durante los combates de la defensa de Bilbao en junio de 1937, que prosiguen buscando a sus familiares; así como miembros de asociaciones de memoria histórica.

Se entregarán los restos mortales correspondientes a Patxi Jaka Bikandi (Amorebieta-Etxano, Bizkaia), exhumado en Gamiz-Fika, en 2019, y de José Martin Arrieta Ikaran (Markina-Xemein, Bizkaia), Martín Fabo Colera (Marcila, Navarra), Ramón Crespo Ortiz (Lanestosa, Bizkaia), Fernando Lahera Urrutia (Sopuerta, Bizkaia), Inazio Lopetegi Oliden (Zumaia, Gipuzkoa), estos cinco, exhumados en el Cementerio de Begoña, en 2022.

En el acto del sábado se emitirán dos vídeos en los que se explican las circunstancias en las que se han encontrado y exhumado los restos, así como las historias de las víctimas y sus familias y los hechos acaecidos. Asimismo, se expondrá una pequeña muestra con algunos objetos personales de las víctimas identificadas.

Según ha informado el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, los restos correspondientes al miliciano Patxi Jaka Bikandi fueron exhumados en Gamiz-Fika, el 8 de junio de 2019. Su identificación ha sido posible gracias a la base de datos genética del Instituto de la Memoria. La familia del fallecido, al no tener ningún indicio de dónde se podían hallar sus restos, donó una muestra de ADN, respondiendo al llamamiento realizado por Gogora, para la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil. La localización de restos, en 2019, fue posible gracias a que el propietario del terreno, notificó tener conocimiento por testimonios familiares de que en esa zona se habían enterrado varios combatientes (en noviembre de 2019 se localizaron los restos de otros dos combatientes en esa misma zona). Por la documentación histórica y la cronología de los combates en la zona, se concluye que Patxi Jaka murió en torno al 11 de junio de 1937, cuando el batallón Zabalbide, al que pertenecía, se enfrentó a las tropas franquistas. Su fallecimiento no fue inscrito en ningún registro civil ni parroquial, por lo que no existía ningún indicio sobre su lugar de inhumación, constaba, por tanto, como un desaparecido de la Guerra Civil.

En cuanto a los exhumados en el Cementerio de Begoña, Ramón Crespo Ortiz, natural de Lanestosa, combatió en el Batallon Jean Jaures, adscrito al sindicato UGT, Fernando Lahera Urrutia, natural de Sopuerta, combatió también en el Batallón Jean Jaures (UGT), mientras que Inazio Lopetegi Oliden, natural de Zumaia, fue gudari del Batallón San Andrés, adscrito a ELA-STV. En marzo de 2022, en el contexto del proyecto 'Begoñako Argia' del Ayuntamiento de Bilbao, se encontró una gran fosa común, con los restos de 43 personas que no constaban en ningún registro, por tanto, este hallazgo supuso la recuperación de 43 desaparecidos de la Guerra Civil. En la exhumación se recuperaron las chapas identificativas de cinco gudaris y milicianos, lo que posibilitó dar con sus nombres y localizar a sus familiares.

Hasta la fecha se ha podido certificar genéticamente la identidad de tres de ellos, Crespo, Lahera, y Lopetegi, que serán entregados el sábado. Quedan pendientes de nuevas pruebas de cotejo los restos de Lucas Galbete Gainza y Ángel Pérez Puertas.

Desde la fecha de la localización de esta fosa común, Gogora ha logrado contactar con cerca de 80 familias de combatientes fallecidos y desaparecidos en las inmediaciones de Bilbao en las fechas próximas a la caída de la capital vizcaína. De ellas, 50 ya tienen gestionada la toma de muestras de ADN y el resto, exige una mayor investigación documental.

También se han identificado y se entregarán el sábado los restos de Jose Martin Arrieta Ikaran, natural de Markina-Xemein, gudari del Batallón Olabarri de ANV herido en Sollube, que murió en el hospital de Basurto el 9 de mayo de 1937, y de Martín Fabo Colera, natural de Marcilla, Navarra, gudari del Batallón Otxandiano, adscrito a EAJ-PNV, que murió en Orduña, el 27 de mayo de 1937, cuando tenía 23 años. Arrieta y Fabo son gudaris cuyos restos fueron exhumados del Cementerio de Begoña en 2022. En ambos casos, su lugar de enterramiento constaba en la 'Base de datos de víctimas mortales de la Guerra Civil' de Gogora, si bien, sus familias desconocían este hecho hasta que se les notifica.

Todos estos trabajos de exhumación e identificación se están llevando a cabo en el marco del programa 'Búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil' que el Gobierno vasco tiene en marcha desde 2003.