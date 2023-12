Gipuzkoa sigue la estela de Álava y se va quedando sin margen para tener presupuestos en 2024

Después del fiasco en las negociaciones en Álava, la Diputación de Gipuzkoa, gobernada también en minoría por PNV y PSE-EE, encara un final de la tramitación presupuestaria sin visos de lograr posibles acuerdos. Elkarrekin (Podemos, IU, Berdeak Equo y Alianza Verde) y PP ya se han desmarcado y solamente sigue encima de la mesa una remota opción de pacto con EH Bildu, el partido que ganó las elecciones y contra el que se unieron nacionalistas y socialistas.

La diputada general, Eider Mendoza, ha lamentado que Elkarrekin y PP “cierren el paso a un acuerdo presupuestario” y ha afirmado que seguirá trabajando para alcanzar un pacto con EH Bildu. En un comunicado, ha confiado en que “prevalezcan ante todo los intereses de la sociedad guipuzcoana”. Además, ha criticado que “la posición negativa expresada en las últimas horas” por Elkarrekin y PP “obedece seguramente a intereses partidistas ajenos” a Gipuzkoa, informa Europa Press. En el caso de los primeros, están recolocándose en las negociaciones con Sumar y los segundos no quieren más entendimiento con socialistas tras la moción de censura en Pamplona.

Mendoza ha explicado que las negociaciones se encontraban “muy adelantadas con todos los partidos políticos durante esta semana”. “Desde que la propuesta se presentara a finales de octubre, en total se han mantenido 14 reuniones con los tres grupos junteros de la oposición”, ha indicado. Asimismo, ha subrayado que el Gobierno foral guipuzcoano de PNV y PSE-EE “ha tendido la mano en todo momento al diálogo y a la negociación con todas las formaciones, para poder obtener el mayor consenso posible”. “La falta de enmiendas a la totalidad es una muestra de la sintonía que ha habido hasta el momento para avanzar en las negociaciones”, ha apuntado Mendoza.

Ha manifestado que “las negociaciones con EH Bildu siguen abiertas y el próximo lunes se celebrará una nueva reunión, en la que el Gobierno foral trasladará una nueva propuesta para atender a las peticiones planteadas por este grupo juntero”. Mendoza ha expresado su confianza en que EH Bildu mantenga una postura “constructiva” para llegar a un acuerdo. “No hay mucho margen de tiempo para la fecha límite de presentación de enmiendas parciales, pero si [EH] Bildu tiene voluntad política y altura de miras, en contenidos estamos cerca”, ha manifestado.

Elkarrekin ha anunciado este viernes que no apoyará el proyecto de presupuestos del Gobierno foral al no haber alcanzado un acuerdo para mejorar las cuentas de 2024 dada la negativa de la Diputación Foral a aceptar “cualquier modificación que permita la mejora real de la vida de la ciudadanía” y a “avanzar en la publificación de servicios dentro del sistema de cuidados”, en palabras de sus portavoces. Mendoza “ha desatendido una cuestión que para Elkarrekin Gipuzkoa era clave: la publificación de servicios dentro del sistema de cuidados”, entienden. “El actual sistema está basado en un modelo de relación público-privada que ya todo el mundo entiende como generador de deficiencias en los servicios prestados y de conflictividad laboral. No hay más que ver cómo está Osakidetza, por ejemplo”, ha apuntado Miren Echeveste.

En cuanto al PP, el partido que posibilitó la investidura de Mendoza, Mikel Lezama ha indicado que “en un momento como éste, de enormes transformaciones sociales, económicas y políticas, con un Gobierno de la Diputación Foral sin una mayoría suficiente para aprobar unos presupuestos nuevos” PNV y PSE-EE “no han correspondido con ese ejercicio de responsabilidad”. “Gipuzkoa se merecía más cintura política por parte del Gobierno y mayor flexibilidad ante el ofrecimiento del PP de Gipuzkoa para sacar unos presupuestos adelante”, ha concluido.