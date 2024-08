Otegi llama al bloque de investidura a un pacto por la plurinacionalidad y un modelo de financiación alternativo

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha realizado un llamamiento al bloque de apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez a alcanzar “un acuerdo de legislatura de mínimos” en el que se acepte la plurinacionalidad y “un modelo de financiación alternativo” al actual o con reformas. Tras afirmar que la financiación singular de Cataluña es “absolutamente legítima”, ha considerado que el PSOE cumplirá el pacto con ERC, que, según ha destacado, también ha defendido de forma “muy contundente” el president, Salvador Illa (PSC).

En una entrevista concedida a Europa Press, Otegi ha señalado que el Concierto Económico y el Convenio navarro, es un pacto por el que la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra “recaudan todo, pagan el Cupo, pero a ti no te financian nada”. “Aportan a los gastos del Estado y al fondo de liquidez autonómico, por lo que es también es solidario con el resto de territorios del Estado”, ha subrayado.

A su juicio, el 'Concierto catalán', “si se llama así, tiene una dificultad añadida”, porque “el peso específico de la economía catalana en el Estado es del 20% del PIB”. “Es que el Estado español sin Cataluña no es viable económicamente, pero yo sí considero que es una reivindicación absolutamente legítima por parte de Cataluña que esté mejor financiada. Y espero y deseo que busquen la mejor fórmula”, ha indicado.

El líder de EH Bildu cree que, “cada vez que se habla de Cataluña o de Euskal Herria, de repente se disparan las supuestas desigualdades entre los ciudadanos del Estado”. “Yo les hago una reflexión: cuando en la Constitución Española, y nosotros no somos fervorosos partidarios de ella, se habla de nacionalidades y regiones, ¿por qué hace esa diferencia?. No habla de todos somos regiones, dice en España hay nacionalidades y regiones; pues ya está la primera diferencia”, ha remarcado, para precisar que “el Concierto económico vasco-navarro es un resto de soberanía”.

Por ello, cree que el debate de la financiación singular de Cataluña “va a ser un debate polarizado”, en especial por la postura del PP, porque es la forma de hacer oposición de los populares, aunque luego cuando accede al Gobierno “no suele cambiar nada”. “Entonces, que Cataluña necesita otra financiación, eso es algo que nadie puede discutir”, ha señalado.

Arnaldo Otegi cree que el PSOE va a poder cumplir el acuerdo suscrito con ERC porque, aunque “algunos barones se han opuesto, Salvador Illa ha sido muy contundente en la defensa del pacto y en la defensa de la aplicación de lo acordado”. “Va a haber dificultades porque también hay gente que integra el bloque de Sumar que se opone a este pacto, al considerar consideran que, por ejemplo, Valencia, Aragón o Andalucía están infrafinanciados”, ha manifestado.

Por ello, ha dicho que “un Gobierno supuestamente progresista que frena la extrema derecha necesita un acuerdo de mínimos, y no puede ser un acuerdo de mínimos que se hace con cada partido”. “Deberíamos elaborar un acuerdo de legislatura con un programa realmente democrático, que acepte la plurinacionalidad y que acepte un modelo de financiación alternativo o las variaciones que necesita el modelo de financiación”, ha indicado.

Otegi ha advertido de que, si no, “da la impresión de que tú mueves las fichas en función de las necesidades parlamentarias”. “El debate del modelo de financiación tiene sentido si tú aceptas que España es un Estado plurinacional. Si no empiezas por ahí, parece que tú aceptas un modelo de financiación alternativo porque Illa necesita votos. Eso no es muy sólido”, ha subrayado.

Ante ello, ha emplazado a los partidos que sostienen al Gobierno a pactar “un programa de mínimos en todos los sentidos, que haga lógica la evolución en términos de reformas democráticas en el Estado, y que no la haga depender de una mayoría, de un voto o de dos votos, porque da la imagen de una cierta fragilidad”.

“Queremos que este Gobierno se sostenga, la alternativa es peor”

Arnaldo Otegi ha señalado que EH Bildu quiere que este Gobierno continúe porque “la alternativa es peor”. “Hemos visto en el Estado francés que, cuando la amenaza de la extrema derecha se ha hecho palpable, la izquierda, que lleva dos siglos peleándose entre ella, ha sido capaz de montar un frente popular unitario en apenas dos semanas”, ha añadido.

En su opinión, esta es una cuestión “relevante porque lo de que la extrema derecha llega a los gobiernos no es una broma, tiene consecuencias para las mujeres, las naciones, los trabajadores o los jóvenes”. “Entonces decimos, ¿la alternativa a Pedro Sánchez cuál es?”, ha preguntado.

Tras admitir que esta no puede ser la única razón para sostener al Gobierno, ha considerado que este Gobierno debe abordar “un programa real de reformas democráticas que democraticen el Estado”. “Por ejemplo, hemos sido muy críticos con el pacto del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ). A la vista están los resultados. ¿Es que alguien cree que quieren desbloquearlo?. La derecha se refugia permanentemente en los aparatos de Estado, está instalada en el aparato judicial, y hace política desde el aparato judicial”, ha precisado.

El líder de EH Bildu ha dicho que, si el actual Gobierno “es el más progresista de la historia, tiene que tener el programa más progresista de la historia”. “Tiene que conllevar una solución a los problemas nacionales en el Estado y tiene que llevar a una profundísima reforma democrática de determinados aparatos en el Estado”, ha subrayado.

A su juicio, “esa es una tarea que hay que concluir” en la medida en que los partidos del Ejecutivo y los que le apoyan sean “capaces de ponerse de acuerdo”. En esta línea, ha asegurado que EH Bildu “seguirá predicando en el desierto, pero es que, si no, es difícil que el Gobierno se sostenga”. “Nosotros queremos que se sostenga y creemos que se va a sostener, pero vamos a ver lo que ocurre”, ha indicado.