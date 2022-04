Dos días de autobuses gratis de la EMT a la vuelta de la Semana Santa

Desde las 00.00 del martes 19 de abril hasta las 23.59 del miércoles 20 los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) no tendrán ningún coste para los viajeros no abonados. El transporte gratis vuelve a activarse por parte del Ayuntamiento de Madrid para amortiguar el impacto del transporte privado sobre las calzadas de la ciudad durante el retorno de la actividad laboral y lectiva después de las vacaciones de Semana Santa.

Al igual que en las cuatro ocasiones anteriores en las que se ha puesto en marcha esta medida, los viajeros que quieran tomar un bus y no posean el abono mensual deberán validar su título de transporte, aunque no se le restará viaje alguno. Si el usuario no posee el título, el conductor le otorgará un billete sencillo sin coste.

El consistorio considera que el fomento del autobús “es clave para el impulso de la movilidad sostenible en la ciudad de Madrid” y a través de esta medida intenta promocionarlo como alternativa al vehículo privado. Es la quinta vez que lo hace, después de llevarlo a cabo después del temporal de Filomena, durante 15 días de septiembre de 2021, en el fin de semana del último Black Friday y con la vuelta de las pasadas vacaciones navideñas.

La medida se aseguró a finales de año al pactarla con el Grupo Mixto a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2022. El Ayuntamiento e Madrid asegura que la seguirá poniendo en marcha “en aquellas jornadas identificadas con un alto nivel de tráfico”, que se podrán corresponder con los siguientes días: