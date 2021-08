El Comité COVID mantiene las restricciones otra semana a pesar del descenso de contagios en la Región

La Consejería de Salud ha informado este lunes de que se mantendrán las restricciones vigentes en la Región de Murcia una semana más, al menos, a pesar de haber descendido la tasa de incidencia en un 20% respecto a la última semana y empezar a notarse una estabilización de los casos activos. El consejero del área, Juan José Pedreño, ha recordado que siguen limitadas las reuniones sociales a un máximo de 10 personas cuando no sean convivientes en espacios públicos y cerrados, y que no están permitidas desde las 2 a las 6 de la madrugada. Los locales de hostelería también permanecerán cerrados en ese tramo horario, la venta de alcohol no se permite a partir de las 22 horas y hasta las 6 de la madrugada y el interior del ocio nocturno sigue cerrado.

Con la Región de Murcia en un nivel 2 de alerta media, Pedreño ha apuntado que la tasa de incidencia es de 202,9 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días y de 445,7 en los últimos 14: "20 puntos menos que la semana pasada y lejos de las medias nacionales". Para controlar la situación epidemiológica, ha dicho, "hemos incrementado los rastreos y cribados que se han realizado en 17 municipios; en especial en la población diana de entre 14 y 39 años, que acumulan 2.974 casos, casi la mitad".

Con el último informe epidemiológico en la mano, el número de casos es de 4.921 y de los 98 registrados en las últimas 24 horas, 30 son de Murcia, 26 de Cartagena, 10 de Jumilla y el resto están repartidos entre distintos municipios. Según las cifras referidas por el consejero Juan José Pedreño, el número de personas ingresadas en los hospitales murcianos es de 163, de entre 17 y 94 años, el 68% no están vacunados, y de ellos 29 están en unidades de cuidados intensivos, de edades entre 23 y 84 años (un 83% no vacunado). Este domingo no se registró ningún fallecimiento debido al coronavirus. Por otra parte, ya son 1.456.594 las pruebas realizadas en la Región desde el inicio de la pandemia.

Pedreño ha reseñado que solo 3 municipios se encuentran en un nivel 1 bajo (Aledo, Ricote y Ulea), dos en nivel medio (Ojós y Abanilla), y el resto en nivel 3 alto, donde se reduce el aforo de la hostelería al 30%, así como el de las celebraciones.

El consejero ha apuntado también que la campaña de vacunación está abierta para todos los grupos de edad a partir de los 12 años; esta semana se espera poder vacunar a 140.000 personas "y recibiremos 118.000 dosis de Pfizer y otras 15.600 de Moderna".

En cuanto a las residencias de mayores, son 4 las que están afectadas por brotes en estos momentos en Lorca, Fuente Álamo y dos en Cartagena, con un total de 53 usuarios contagiados (9 hospitalizados) y 20 trabajadores.