Zaldibar vuelve a salir a la calle para recordar a Alberto y Joaquín cuatro meses después del derrumbe del vertedero

Este sábado 6 de junio se cumplen cuatro meses del derrumbe del vertedero de Zaldibar y los vecinos de ese municipio y de pueblos cercanos han salido a la calle en sendas concentraciones para reclamar que aún no se han hallado los restos de Joaquín y Alberto, los dos operarios que quedaron atrapados bajo los escombros al caerse la ladera.

La primera movilización ha tenido lugar este medio día en la plaza del Ayuntamiento de Zaldibar y ha sido convocada por la plataforma Zaldibar Argitu. Cientos de personas se han reunido -cumpliendo con las medidas de distanciamiento social- con una pancarta en la que se leían las palabras "salud" y "responsabilidad" junto con los nombres de los dos trabajadores desaparecidos.

"No negamos que no se trabaje porque sabemos que se está trabajando, pero en cuanto no se encuentren los cuerpos de Joaquín y Alberto no podemos decir que haya habido avances", ha señalado durante la concentración Gaizka Zabarte, uno de los portavoces de Zaldibar Argitu, quien ha criticado, además, la falta de "asistencia" por parte del Ayuntamiento de Zaldibar y demás instituciones, "hasta el punto de que los vecinos del barrio de Eitzaga han tenido que recurrir al Ararteko en busca de protección".

Los familiares de los desaparecidos también han mostrado su descontento con las labores de búsqueda. La sobrina de Alberto Sololuze, Helene Alberdi ha criticado en a través de sus redes sociales que "ya tenemos fecha para las elecciones, para la vuelta del fútbol, para la movilidad entre provincias... ¿La fecha para sacar a los trabajadores del vertedero, para cuando?".

Ya tenemos fecha para las elecciones, para la vuelta del fútbol, para la movilidad entre provincias... ¿La fecha para sacar a los trabajadores del vertedero, para cuando? #4hilabete#4meses#ZaldibarArgitu — Helene (@helene_alberdi) June 6, 2020

Por su parte, en declaraciones a Cadena Ser, la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, ha afirmado que lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar era "impredecible" y ha supuesto "una de las catástrofes más importantes del Estado y comparable a otras ocurridas en Europa".

Las concentraciones se celebrarán en los pueblos cercanos al vertedero a lo largo de esta tarde. Las protestas serán en Eibar a las 18.00 horas así como en Elgeta, Zalla, Eibar y Markina, donde arrancarán a las 20.00 horas.