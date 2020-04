MAPA | Al menos 14 residencias de Euskadi acumulan más de 10 fallecidos durante la pandemia de coronavirus

Aunque los datos oficiales no permiten hacer una relación exhaustiva, la información recopilada por este periódico indica que al menos 14 residencias de ancianos en Euskadi, ocho de Gipuzkoa, cinco de Álava y una de Bizkaia han acumulado como poco 10 fallecimientos durante la pandemia de COVID-19. De todas ellas, el centro San José de Ordizia encabeza la lista con 25 defunciones.

El falso efecto de que en Gipuzkoa ha habido más casos dramáticos en las residencias se debe a que es la única diputación que ofrece un recuento centro por centro, algo que Álava dejó de hacer hace semanas. En el caso de Bizkaia, ni siquiera se informa en genérico de los decesos que se van produciendo y el último dato, ya muy desactualizado y sobrepasado por los acontecimientos, era de 157 fallecidos a 15 de abril. En Álava son 153 y en Gipuzkoa ya 160. En Gipuzkoa, la letalidad de las residencias representa el 64% de las muertes totales con coronavirus y en Álava ese porcentaje cae al 45%. En Bizkaia cualquier comparación es irreal al no contar con datos recientes. Puedes leer aquí más información sobre las estadísticas de coronavirus en Euskadi.

Además de San José de Ordizia, hay otros centros guipuzcoanos con muchas muertes, como Iturbide en Arrasate-Mondragón (23), Argixao en Zumarraga (10), Berra en Donostia (18), Otezuri en Zumaia (11), Egogain de Eibar (13), Iurreamendi de Tolosa (15) o Santa Ana de Zarautz (15). 27 personas más siguen hospitalizadas, si bien el número de positivos activos es ya menor que el de recuperados (181 por 204).

En el caso alavés, el 'ranking' lo encabeza Sanitas San Martín, el primer foco en residencias de Euskadi y en cuarentena desde el 8 de marzo, antes incluso del estado de alarma. Allí los fallecidos han sido 19 y fuentes de la dirección dan por controlada la situación al haberse contenido los contagios e irse recuperando los enfermos. Hay solamente siete internos que permanecen con COVID-19 frente a 43 dados de alta.

Una residencia del Ayuntamiento de Vitoria y que no sale en la estadística de la Diputación, San Prudencio, acumula 13 muertes, según fuentes municipales oficiales. El centro de Caser en Vitoria ha tenido al menos otras tantas defunciones, incluida la de un trabajador, aunque la opacidad de esta empresa es mucho mayor. DomusVi Ariznabarra (al menos 10) y Zelaizabal en Arkaute (10) son los otros casos que superan la decena de fallecimientos. Podrían ser más centros, aunque no hay datos de ello. Y, en Bizkaia, por informaciones no oficiales se ha conocido el caso de DomusVi Galdakao (al menos 14).

Éste es un resumen de los últimos datos:

GIPUZKOA. Positivos: 562. Casos activos: 181 en residencias y 1 en centros de discapacitados. Fallecidos: 160 [Detalle centro a centro en el mapa]. Hospitalizados: 27. En Cruz Roja: 28. Recuperados: 220 (204 en residencias y 16 discapacitados). Centros afectados: 20 de 65 (16 residencias y 4 de discapacitados).

