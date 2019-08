Otegi advierte de que habrá más homenajes a etarras excarcelados: "Hay 250 presos y habrá 250 recibimientos"

En una entrevista concedida a radio Euskadi, ha enfatizado que la izquierda abertzale no está disuesta a que le digan "a quién puede recibir ni a quién puede abrazar". Y en esta línea, ha recordado que ha habido 60 denuncias a la Audiencia Nacional sobre recibimientos a presos que salen de la cárcel y todas han sido archivadas porque "el tribunal considera que no existe delito punible en ellos".



"Esos actos", ha abundado, "los organizan familiares y amigos de los presos, pero no lo hacen para humillar a nadie, sino para recibir a una persona que viene a su pueblo. Cuando yo llegué a Elgoibar, la plaza de mi pueblo estaba llena y había miles de personas, pero no todos estaban de acuerdo con mi trayectoria política". "Se me acercaron gente del PSOE, del PP y del PNV y me dijeron que, independientemente de que no comulgaran con mis ideas, se alegraban de que estuviera en la calle".

Para Otegi, el debate de los reproches y las humillaciones no acaba nunca y por eso ha planteado abordar el asunto de los recibimientos "de manera constructiva" junto con otros asuntos de política penitenciaria, dentro de "un planteamiento integral del tema de la convivencia"