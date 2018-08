"¿Y si les contamos a las niñas qué es el feminismo para que reivindiquen desde pequeñas una vida más plena y libre de violencia machista? ¿Y si les contamos un cuento diferente?". Esta es la base de la Escuela para el Empoderamiento Feminista que, tutelada por el Ayuntamiento de Vitoria, organizará a partir de octubre cursos y actividades para niños y adolescentes. Entre esas actividades y talleres enseñará a niñas de 10 a 16 años a ser independientes, a quererse como son, a saber decir "no" cuando no quieren algo y a defender sus ideales.



La iniciativa de que el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento ampliara los cursos a niños y adolescentes partió de un ciudadano que hizo esta sugerencia en un programa participativo sobre cómo mejorar la ciudad. La Escuela para el Empoderamiento Feminista tendrá un apartado que, bajo la pregunta "¿Y si contamos a las niñas un cuento diferente?", tiene como objetivo trabajar en favor de la igualdad desde edades tempranas.



En este espacio se presentará a mujeres empoderadas de distintos ámbitos que sirvan a las niñas de guía y se les enseñará por ejemplo que ser aliadas y no rivales les ayudará en la vida.



Habrá conferencias sobre los menores trans o sobre los conflictos en los alardes de Irun y Hondarribia (Gipuzkoa) que perduran ya 22 años, además de clubes de lectura feminista, talleres de autodefensa y cursos sobre técnicas para hablar en público.



También se hablará sobre las mujeres en el ámbito rural, la violencia contra las que padecen enfermedad mental, el feminismo en el mundo islámico, las "cicatrices tabú del cáncer de mama" o las paternidades y maternidades no heterosexuales, entre otras muchas cuestiones.