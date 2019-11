¿Cómo cambiarían las ciudades si un día amaneciesen sin una sola mujer?¿Qué efectos tendría esto en las calles, los parques e incluso los patios en los que abundan las ropas colgadas de los tendederos? Siete días sin ellas es un programa de televisión emitido este verano en España y producido RTVE. Se trata de un docu-reallity en el que las mujeres de un pueblo se van y son los hombres los que tienen que sobrellevar -como pueden- el total de las responsabilidades familiares: cuidado del hogar y de los hijos. En él, se pueden ver episodios como un padre que al ver que su hija no quiere comida sana termina dándole un donuts de chocolate, o cómo otro no sabe cómo bañar a sus hijos.

A través de las imágenes de ese programa, acompañadas por una sucesión de películas, series, la intervención por skype de la arquitecta catalana Irma Arribas -quien participó en las protestas contra los desahucios junto con Ada Colau- y hasta, canciones en directo, la investigadora Atxu Amann y la Doctora Arquitecta Serafina Amoroso, expertas en arquitectura con perspectiva de género, han mostrado en Bilborock, la iglesia convertida en sala de eventos de Bilbao, utilizando el formato llamado Código Fuente Audiovisual, No one woman day, cómo se vive el mundo -y la ciudad- sin una sola mujer.

"En ese programa -siete días sin ellas- es el topicazo de siempre, la típica niña mandona con las orejas bien perforaditas, con sus pendientes y padre con coeficiente por debajo del 30, que para aguantarla le da donuts de chocolate con colesterol. Confundimos lo usual con lo normativo, lo normal con lo lógico, lo lógico con lo adecuado y lo necesario con lo operativo. Estos programas solo contribuyen a enmarañar más las cosas y a confundir el mundo en general. El hecho de que tus abuelas y mis abuelas estuvieran en casa haciendo sus labores de reproducción y nuestros abuelos estuvieran produciendo, parece que se debe a una diferencia de capacidades, pero solamente es atribuible a la diferencia genital", han apuntado Amann y Amoroso en frases intercaladas, como si se tratase de una charla entre amigas ignorando -de forma teatral- que hubiera debajo un público atento escuchándolas.

Estas investigadoras proponen acabar con los tópicos acerca de la ciudad y el hogar en películas como Mary Poppins, en la que una mujer "canta canciones sobre píldoras y pájaros y es feliz cuidando de una forma mágica, como caída del cielo, la casa y los niños" o barrios como el de la serie Mujeres Desesperadas, alejados de la ciudad, con un modelo de crecimiento urbano que se sustenta en la división sexual del trabajo, que aleja mental y físicamente el espacio residencial de la esfera productiva y en el que los espacios son un reflejo de las relaciones de poder.

Ciudad cuidadora

Para ello, buscan implantar en las ciudades actuales el concepto de "ciudad cuidadora", que en palabras de Irma Arribas -quien ha mostrado su punto de vista a través de una llamada de Skype que se ha reproducido en una pantalla colocada en el escenario de la sala- "se trataría de un lugar que te permite ser, no solo que te ayude a estar, que no te impone condiciones y en cuanto a la vivienda, que pretenda una disponibilidad legítima de ésta, no solo por términos económicos". Arribas ha contado que Barcelona, su ciudad, que habitualmente recorre en bicicleta, se ha convertido en los últimos años en "un espacio público tensionado por el turista y por la economía que impulsa el consumo". Además, ha apuntado que "la seguridad ha pasado a ser control ciudadano", por lo que se está planteando abandonar la Ciudad Condal por otros lugares que cumplan mejor con el concepto de cuidados.

Para finalizar con el Código Fuente Audiovisual, que se ha basado en un formato híbrido a medio camino entre la conferencia audiovisual y la proyección comentada, Amann y Amoroso han cantado a dúo la canción Imagine de John Lennon cambiando en la letra la frase "Imagine there's no countries" con "Imagine there's no women", una actuación a la que el público se ha terminado sumando.

Este evento ha formado parte de la 8a edición de URBANBATfest, que continúa su programación bajo el nombre de Ciudades y Cuidados, el festival de arquitectura, urbanismo e innovación social despliega este año una programación que aborda la influencia que la arquitectura y el diseño urbano tienen en la atención de los cuidados de las personas y de la propia ciudad.