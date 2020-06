Euskadi quiere abrir los viajes a provincias de comunidades limítrofes y a la región francesa de Aquitania en la fase 3

Euskadi ya ha diseñado su propuesta de transición de la fase 2 a la fase 3 de la desescalada de la pandemia, que además podrá ser gestionada de manera autónoma fruto de las novedades que se prevén en la fase final del estado de alarma. El Gobierno de Iñigo Urkullu defiende ya la "movilidad ilimitada" dentro de la comunidad autónoma, pero también abrir los viajes a "provincias limítrofes de comunidades autónomas diferentes", es decir, Cantabria, Burgos, La Rioja y Navarra, aunque con dos condiciones, "siempre que se encuentren en la misma fase" y que haya "acuerdo" con sus mandatarios autonómicos. También demanda retomar los desplazamientos dentro de la Eurorregión conformada con la región francesa de Aquitania, que abarca los territorios vascofranceses pero también la zona de Burdeos.

"Cualquier persona a cualquier sitio en cualquier momento", es la filosofía del plan. Por sus competencias, sólo lo relativo a los desplazamientos internos se pueda dar como un hecho. El resto de viajes son "propuestas". Además, no se contempla otro tipo de "corredores" a comunidades en fase 3 no limítrofes por el momento.

"Euskadi cumple todos los requisitos tanto desde el punto de vista asistencial como epidemiológico" para que el lunes sean aún menos las restricciones, han enfatizado las consejeras de Salud, Nekane Murga, y de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, comisionada por el lehendakari para gestionar la desescalada, que en euskara se ha venido en llamar 'bizi berri' ('nueva vida'). La consejera Murga ha enfatizado que el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) tiene un plan de contingencia para atender no sólo los casos actuales sino los posibles rebrotes -se aludió a un máximo de 620 camas de UCI en su momento- y un sistema de detección precoz de los nuevos casos. También que los nuevos positivos fueron 42 en la última semana de mayo cuando la primera semana del mes se acumularon 247.

"Se aprecia un decrecimiento constante, del 80%", ha enfatizado Murga que ha querido "felicitar a todo el mundo por este nuevo avance", dando por hecho que el Ministerio de Sanidad autorizará el salto de fase para su aplicación desde el próximo lunes. De hecho, ha remarcado que el denominado R0 -los casos derivados de cada contagio- están por debajo de uno en el conjunto de Euskadi y en cada uno de sus territorios.

Potes en la barra del bar y transporte al 100%

A falta de conocer la regulación general que pueda perfilar el Gobierno central para la fase 3, otras de las novedades que pretende introducir el Ejecutivo vasco en la fase 3 es la recuperación del "100%" de la capacidad y frecuencias del transporte público, aunque con mascarilla obligatoria y tomas de temperatura aleatorias. En la hostelería, ya no habrá límites de aforo, aunque con distancia de dos metros entre las mesas interiores o de las terrazas. Se recuperará el servicio de barra, un clásico del poteo en Euskadi.

Las tiendas y centros comerciales podrán operar al 60% y los cines, teatros, bibliotecas y centros de conferencias y las zonas comunes de alojamientos y hoteles al 50%. Se autorizan ya eventos de hasta 1.000 personas, siempre que sean al aire libre y con el público sentado y de dos en dos metros. Se abre la oportunidad, igualmente, de iniciar algunas colonias de verano -al 50% y 80 personas máximo en sitios cerrados y 200 en espacios abiertos, no más de 12 por grupo- y el turismo de naturaleza se podrá hacer en grupos de hasta 30 personas.

Nuevo lío estadístico con fallecidos y no recuperados

En cuanto a los datos, tras una jornada a cero en cuanto a contagios y fallecimientos, Euskadi ha registrado en las últimas horas 4 nuevos casos diagnosticados con pruebas PCR, todos ellos en Álava -se investiga si tienen algún tipo de relación- y ninguno en Bizkaia y Gipuzkoa. Son ya un total de 19.894 los positivos totales. En cuanto a los fallecidos, se alcanza la cifra de 1.543, dos en las últimas horas. No obstante, se da la circunstancia de que constan tres si se repasa el desglose de muertes en los hospitales de la red de Osakidetza a 1 de junio de 2020, uno por territorio. Fuentes del Departamento de Salud lo achacan a muertes de personas que en su día tuvieron el coronavirus y que han muerto ahora por otras circunstancias, por lo que la cifra ajustada sería la de dos. Y todo ello en un contexto en el que el Ministerio de Sanidad considera que las muertes en Euskadi son 1.424 y no las ofrecidas por Osakidetza.

No hay nuevos ingresos en UCI y el total de casos graves en cuidados intensivos baja de 29 a 27. El total de ingresados baja a 250 y se informa de solamente tres nuevos ingresos en las últimas horas. Nuevamente, en el enésimo ajuste estadístico, la cifra de personas contagiadas "no recuperadas" crece a la par que suben los "recuperados". Son ahora 1.804 los enfermos activos y el día anterior eran 1.782, cuando los nuevos casos detectados en 24 horas no son tantos como para justificar este cambio.

Ya la semana pasada 'afloraron' 1.600 enfermos erróneamente considerados como dados de alta justamente cuando -como publicó este periódico- se había producido la paradoja estadística de que hubiera más personas hospitalizadas que supuestamente enfermas. La consejera Murga ha reconocido que había personas computadas por triplicado en esa categoría -con el alta en el hospital, con el test negativo y con el alta en el ambulatorio- e incluso fallecidos considerados "recuperados" de la COVID-19. "Sorprende que después de tanto tiempo se siga cuestionando el boletín. Y que cuando se rectifica para que la información sea más exacta y con el fin de mejorar, también se critique", opinan en Salud. Se pueden consultar aquí todos los datos sobre la pandemia.