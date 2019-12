Greta Thunberg se une a una masiva Marcha por el Clima en Madrid que también denuncia la situación en Chile

Greta Thunberg ya está en la Marcha por el Clima de Madrid. La activista sueca, que se ha incorporado un poco más tarde tras haber participado en una rueda de prensa junto a tres compañeros activistas, se ha unido a las miles de personas que colapsan en este momento el eje Paseo del Prado-Recoletos.

Los organizadores han intentado conducir a Greta hasta la cabecera de la manifestación por los pasillos laterales, pero ha resultado imposible ante la masiva afluencia. No han conseguido ir más allá del Paseo del Prado. Por esa razón, y ante la expectación que genera la presencia de la activista, se ha decidido que Greta acuda directamente al final de la Marcha, en Nuevos Ministerios.

La Marcha por el Clima ha arrancado alrededor de las seis de la tarde en Madrid. La manifestación supone la inauguración oficial de la Cumbre Social de la COP25, encuentros alternativos a los que organiza la ONU en los que participan más de 500 colectivos ecologistas, tras una semana de cumbre oficial.

La Marcha, que se celebra normalmente siempre que hay una COP, la impulsan Fridays for Future España, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, y la respaldan los colectivos chilenos Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena.

Los organizadores han conseguido al menos uno de los objetivos: la manifestación de este viernes ha sido la más multitudinaria de las que se han producido el último año en Madrid por el clima.

Justo ha anochecido en Madrid cuando ha comenzado la Marcha, en la que hay personas de todas las edades, pero también muchos niños. Se ven los carteles ya habituales del movimiento FFF, como “destroy The patriarchy, not The planet”, y también consignas del activismo ecologista más tradicional, como algunas contra la minería. Un grupo, pasado Cibeles, grita a coro: “¡Viva la Tierra!”. Cuando se les pregunta qué piden a los responsables políticos, responden que “hay que acelerar las medidas porque no tenemos tiempo”.

Imagen de la Marcha por el Clima de Madrid. Nando Ochando

Pese a que se esperaba la presencia de Thunberg en la cabecera, finalmente ha quedado reservada a los convocantes, pero también a representantes de grupos latinoamericanos, que han centrado sus mensajes en Sebastián Piñera. Se ven carteles con la cara del presidente de Chile y e imágenes de ojos, ya símbolo de la represión en el país. “Piñera, cobarde, tus manos tienen sangre”, se escucha a lo largo de la manifestación, que cerca de las 19:00 ya ha alcanzado Cibeles.

“Es una marcha por el medio ambiente pero también por los 26 muertos y por los jóvenes que han perdido un ojo”, se escucha por megafonía.

Cerca de la cabecera, una madre debatía con su hija veinteañera. “¿Que por qué es bueno que la COP esté en Madrid? Así nos concienciamos los madrileños”, dice la joven. “No, pero eso es poco. Se tiene que concienciar el mundo”, le contesta su madre.

Al paso por el ayuntamiento, desde la megafonía se oyen gritos contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida: “Un señor que ama los coches” y que ha entorpecido “la lucha contra la emergencia climática”, le dicen desde la cabecera.

Jóvenes en la Marcha por el Clima de Madrid. Nando Ochando

La cita es doble, porque además de las réplicas en cientos de ciudades y pueblos del mundo se ha mantenido la marcha de Santiago de Chile. Ahí era donde se iba a alojar la COP25 hasta que el presidente Sebastian Piñera renunció a ello por el estallido social en el país y cogió el testigo España.

La manifestación de Madrid acabará en Nuevos Ministerios, donde está previsto que sobre las 8 de la tarde comience un acto conducido por el actor Javier Bardem y por la presidenta de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guadajaca, en el que se leerá el manifiesto y habrá conciertos.

Greta Thunberg ha llegado esta mañana a las 8.30 a la estación de Chamartín de Madrid procedente de Lisboa. Antes de la marcha se ha pasado por la COP25 y ha atendido a los medios. Su intención era estar a tiempo en España para participar en esta concentración, como así ha conseguido. Ella, a sus casi 17 años, es quien inició e inspira el movimiento Fridays For Future, de los jóvenes por el clima, que en nuestro país alcanza su punto álgido este viernes.