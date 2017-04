La Justicia vuelve a rechazar la ampliación de la ZEPA de El Hito que condiciona el ATC

No ha surtido efecto. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la Junta de Castilla-La Mancha contra la decisión de l a Sección 1ª de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal regional, de fecha 8 de marzo de 2017, que suspendió el decreto de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que ampliaba la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito.

El Gobierno de Castilla-La Mancha utilizó esta opción ambiental para frenar la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). El Gobierno de Mariano Rajoy lo recurrió y el auto que hoy ha notificado el Tribunal regional cierra la puerta ante esta instancia judicial, aunque abre la posibilidad a un nuevo recurso del Ejecutivo de Emiliano García-Page, en casación, ante el Tribunal Supremo, en un plazo de 30 días.

El auto conocido hoy, no varía sustancialmente el ya emitido el pasado 8 de marzo. De entrada, el Alto Tribunal regional ya avanza, en sus razonamientos jurídicos que "ninguno de los motivos impugnatorios tendrá favorable acogida, por no quedar desautorizada la corrección jurídica del auto recurrido".

Se muestra en desacuerdo con que, tanto la Junta de Castilla-La Mancha como Ecologistas en Acción Cuenca - que se adhirió al recurso de reposición- reprochen al Alto Tribunal el hecho de que "se incurra en el vicio de falta de motivación, de no haber tenido en cuenta el 'periculum in mora' (peligro de la mora procesal) y de no ponderar los intereses en conflicto".

Además, reitera el TSJCLM que "si efectuamos un correcto juicio de ponderación entre los intereses enfrentados, nos parece prevalente preservar la adecuada gestión de los residuos radioactivos en orden a una mejor seguridad nuclear, mientras se sustancia el pleito, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para las aves y la modificación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales".

El Alto Tribunal también reitera su postura sobre los argumentos relacionados con los avatares del Plan de Ordenación Urbana de este municipio por insuficiencia de recursos hídricos. "Carecen de incidencia", señala, porque "lo determinante es la ya apuntada necesidad de llevar a cabo una adecuada y pronta gestión de los residuos radioactivos para lograr una más eficaz seguridad nuclear en todo el territorio nacional".

En cuanto a los perjuicios ambientales que invoca la Junta, el tribunal regional cree que "no es claro que sean inmediatos ni irreparables, no se alega siquiera que exista riesgo de que se produzca la pérdida o la extinción de alguna especie".

El Tribunal castellano-manchego vuelve a citar también que sigue la doctrina del Tribunal Supremo, invocando la sentencia de 16 de diciembre de 2016, por la que se suspendía cautelarmente el acuerdo de 28 de julio de 2015 del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que dio inicio al procedimiento para ampliar el espacio protegido de la Laguna de El Hito.