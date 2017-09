Una quincena de municipios españoles mantienen “José Antonio” en su callejero para evitar la ley de Memoria Histórica

¿Quién es Jose Antonio?, se preguntan los jóvenes de muchos pueblos que se extrañan al ver una calle o plaza dedicada con un nombre de pila. Cuarenta años de dictadura y otros tantos de democracia hicieron que muchos vestigios del franquismo se normalizaran o se camuflaran bajo la cotidianeidad. Ese ha sido el ejemplo de este nombre, que en no menos de 15 municipios españoles todavía se mantiene y que tras una campaña del senador de Compromís, Carles Mulet, se ha acreditado que eran en honor a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española.

Así, y tras una investigación más grande sobre la nomenclatura franquista de más de 2.000 municipios, Mulet descubrió este camuflaje. Una verdadera treta para mantener el honor al líder del fascismo en España en los años treinta del siglo XX. El senador ya ha pedido el cambio y las respuestas no dejan de sorprender.

Calle Jose Antonio 1

En la Pobla de Vallbona, el Gobierno local ya ha empezado el proceso para eliminar la calle "Josep Antoni" -una valencianización del nombre- con un proceso participativo.

Calle Jose Antoni 3

Calle Jose Antonio 2

Las reflexiones de Mulet sobre las respuestas de los ayuntamientos requeridos:

“ Alpujarra de la Sierra (Granada): La calle José Antonio, al no saber a quién estaba dedicada, le pusieron un apellido, el de Bravo, un médico que ejerció eso de la medicina en ese pueblo, se ve. Suerte que cuadró el nombre con el de una profesión respetable, y no con, por ejemplo, la de tonto del pueblo o aficionado a apedrear mamíferos.

Arrancacepas ( Cuenca): sí hay una calle dedicada a un tal José Antonio, pero no saben a cuál…¿Labordeta? ¿ al malogrado José Antonio Canta, aquel de un limón y medio limón?, ¿para qué buscar en archivos municipales, no?,

Cervera de los Montes (Toledo) están con el mismo reconcome…¿Quién narices es ese José Antonio que tiene una calle en nuestro pueblo? ¿José Antonio Zarzalejos?

En Collado Mediano (Madrid), me dicen que la calle está dedicada a José Antonio, un hermano de Francisco Javier, la Mari Carmen y al resto de hermanos de un constructor local. Qué detalle.

En Diego del Carpio, Ávila, tampoco saben ná de ná sobre el apellido del desconocido mozalbete.

En Fresno de la Alhandiga, Salamanca, me dan un repaso de hermenéutica, semiótica y quién sabe de entomología haciéndome que al ser la “Plaza José Antonio” y no la “Plaza de José Antonio”, no se exalta al falangista por la falta de una DE.

En Malagón (Ciudad Real), siéntense, por favor, lectores. Me justifican que es la calle “ Abogado José Antonio”, porqué era muy bueno como picapleitos se ve, e hizo algunos trabajillos en ese pueblo el tal José Antonio Primo de Rivera, no como fascista, válgame dios. Es legítimo, tanto como que a partir de ahora dediquen en Alemania calles al Pintor Adolf Hitler, ya que el tipo tenía su gracieja con el pincel ( sí, es verdad, mira en google, incrédulo/a)

Manzaneque (Toledo), que dicen que ese el tal Jose Antonio era un agricultor del pueblo, que no hay documento que la acredite, pero imagino que en esta España rural y agraria, para que dediquen una calle por ser agricultor, has de hacer unos tomates o pepinos que quitan el hipo.

En Merindad de Montija (Burgos), pues que el alcalde no sabe qué “atentados” provoca este nombre contra le ley de memoria histórica, y la ignorancia en esta merindad se ve exime del cumplimento de la ley, y José Antonio se queda ( presente, claro)

Rionegro del Puente (Zamora) , el alcalde no la quiere cambiar, pero en caso de cambiarla ( y es literal) propondrá que lo pongan a mi nombre. Espero estar a la altura el día de la inauguración para poder hacer sonidos guturales en una cadencia digna del alcalde.

En Sanchonuño (Segovia) que tampoco cambian el nombre a la calle José Antonio, pues no tiene apellido que no explique de quién hablamos. Si estuviera en catalán podría ser de Duran i Lleida.

En Turégano ( Segovia) que no pueden, que se ve que para cambiar el nombre han de dinamitar medio pueblo y eso cuesta 15.000 euros que no tiene ( más o menos, lo que cuestan tres toros cerriles embolados ).

Ulea,( Murcia), lo mismo que no tiene el apellido, y que como cuando gobernó el PSOE no lo retiraron, no querré ahora yo que lo cambien gobernando ellos, que son muy de eso del falangismo, se ve.

Villares de Saz (Cuenca) que no lo cambian, y punto.

Yepes (Toledo) le preguntan a otros (al INE), por el nombre de la calle, que se ve ellos no saben nada.”