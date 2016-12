El Consell Rector proposa que almenys un terç del contingut de la nova RTVV siga producció valenciana

Un terç de la programació que s’emeta per la nova radiotelevisió valenciana haurà de ser producció valenciana i en valencià. Aquest mínim de continguts és el que proposa el Consell Rector de la corporació audiovisual com un dels objectius de l’ens. En concret, el 35% del temps d’emissió serà de productores valencianes independents i producció original en valencià.

L’ òrgan que presideix Enrique Soriano ha enviat un document a les Corts perquè servisca com a base del manament marc –un instrument que fixa els objectius en els ens públics audiovisuals cada uns quants anys determinats– per a la CVMC i que, segons han acordat els grups, es decidirà el 10 de gener. Fins aquesta data, els 5 partits tenen de termini per a presentar modificacions o elaborar propostes alternatives, com ha avançat que farà el PP.

En la proposta elaborada pel mateix Consell Rector figura que l’objectiu de la nova Corporació és guanyar-se l’atenció, l’interés i el respecte de tots els valencians, amb continguts de qualitat, amens, respectuosos i intel·ligents. En aquest context, entre els objectius del servei audiovisual hi ha la promoció de la llengua i la cultura valencianes, així com també garantir la pluralitat i la qualitat informativa, la igualtat entre homes i dones i la difusió del coneixement. És a dir, una radiotelevisió (també en format digital) que utilitze un llenguatge no sexista, que s’allunye del centralisme informatiu, que no margine les minories socials, que difonga els valors de l’Estatut d’autonomia i que protegisca i difonga la cultura valenciana i la seua indústria. Tot això haurà de definir-se en un llibre d’estil, per elaborar el qual es dóna un termini de dos anys.

En aquest últim aspecte és on s’emmarca el mínim de continguts en llengua pròpia i elaborats per productores de la Comunitat. A més, s’estableix que les obres en altres llengües s’han de doblar o subtitular, llevat que estiguen en castellà, per a poder protegir la indústria audiovisual autòctona.

L’ús del concepte “àmbit lingüístic comú” entre els objectius de la nova corporació l’ha rebutjat el PP, que considera aquesta redacció com a “sectària”. El seu portaveu en la comissió que gestiona la nova radiotelevisió, Jorge Bellver, ha criticat que siga la mateixa Corporació qui redacte una proposta que en definisca els objectius i els controls. Aquesta tasca, segons el portaveu, correspon a les Corts i el PP presentarà el seu projecte alternatiu.

També han generat malestar en Ciutadans els terminis per a aprovar aquest document, que fa quasi un mes que està registrat en la cambra parlamentària, mentre que la radiotelevisió encara no té director. “L’ordre dels factors sí que altera el producte”, deia el diputat Toni Subiela per assenyalar que el candidat a dirigir l’ens ha de presentar un projecte sense un marc en què basar-se.

Entre les esmenes de C’s, hi haurà l’eliminació del punt que assenyala que “els mitjans públics de comunicació audiovisual hauran de promoure l’espai comunicatiu comú propi de l’àmbit lingüístic”.

Per la seua banda, el PSPV valora positivament el document del Consell Rector, encara que demana prudència amb els terminis, i Compromís considera que servirà “per a no repetir els errors del passat que van fer desaparéixer la radiotelevisió anterior”.