Una reproducción de un zulo de ETA para "recordar" a las víctimas y "deslegitimar" el terrorismo

Arranca la ponencia de memoria en el Parlamento

Sin el PP, el Parlamento Vasco ha iniciado este miércoles los trabajos de la ponencia de memoria y convivencia. La jornada no estaba exenta de polémica por la presencia, en este primer día, del expreso Unai González, condenado por su pertentencia a Jarrai. Ha expuesto en la Cámara la visión de las "víctimas de la dispersión" -perdió a un familiar en una viaje a la cárcel- de los reclusos de ETA y su entorno y ha pedido un reconocimiento de igual a igual para este colectivo. Son 16 en total las personas fallecidas en estas circunstancias, según ha indicado. En la misma sesión ha comparecido Rosa Lluch, hija del exministro socialista asesinado por ETA. Lluch ha dicho no sentirse "incomodada" por la presencia del exmiembro de Jarrai porque hay que atender "todas" las realidades. El 'popular' Carmelo Barrio, en cambio, ha lamentado que "se pervierta" la ponencia. González "no sólo no es víctima sino que es responsable de la violencia" por haber sido condenado como integrante de la organización Jarrai.