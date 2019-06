El PSOE pedirá reprobar a la consejera andaluza de Igualdad por acusarles de esperar a que mueran los dependientes

"La política del PSOE consistía en esperar a que hubiera fallecimientos para meter en el sistema a nuevos dependientes". Ésta es la denuncia contra el anterior Gobierno socialista de Andalucía que hizo la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, el martes pasado, tras presentar un balance sobre la atención a la Dependencia en el Consejo de Gobierno. Al instante fue preguntada por los periodistas si podía ofrecer datos concretos que avalasen una denuncia de tal calibre. Ruiz respondió que pediría "un informe", pero que de momento, sólo tenían "sospechas muy razonables".

La dirección regional del PSOE ha reclamado este miércoles la dimisión o el cese de Ruiz como consejera de Igualdad por "usar a los fallecidos de forma tan frívola" y verter unas acusaciones "muy graves" contra el anterior Gobierno sin "rigor ni datos". El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha adelantado que si la Junta no destituye a Ruiz o ésta no abandona su puesto, barajan pedir su reprobación en el Parlamento andaluz, que sería votada por todos los grupos del hemiciclo. "La consejera no tiene altura moral y política para ocupar un puesto que requiere decencia y moralidad, y que no puede permitir que un cargo público diga esas indecencias", dice Cornejo.

La consejera de Igualdad, fichaje de Ciudadanos dentro del Gobierno bipartito andaluz, desgranó el martes el plan de choque que puso en marcha su departamento en el sistema de Dependencia tras denunciar que el PSOE no contabilizaba a más de 35.000 dependientes que no aparecían en las listas de espera. Dos meses después, Ruiz anunció que el programa -dotado con 77 millones de euros- estaba funcionando, y que a partir de ahora se dará prioridad en la atención a menores con dependencia severa y mayores de 80 años, una población beneficiaria que se acerca a los 10.000 andaluces (el 65% de los dependientes andaluces). Según la consejería, el sistema atendió a 1.569 personas más este mes de abril que el mismo mes del año pasado, pasando de 210.304 personas a 211.900 personas.