El Constitucional rechaza integrar a Teresa Rodríguez y otros ocho diputados al grupo parlamentario de Adelante Andalucía

No hay restitución de los escaños para Teresa Rodríguez y los ocho diputados que bajo la acusación de "tránsfugas" fueron expulsados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía el 18 de noviembre tras el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía y a petición de IU. Se le pidió pues al Constitucional que ejerciera de árbitro en el conflicto político que enfrentó a Podemos, IU y los Anticapitalistas por el control del grupo Adelante Andalucía y que, mientras se resolvía el caso, restituyese sus puestos como diputados de Adelante a los nueve afectados. Por el fallo definitivo habrá que esperar pero el Constitucional ha denegado "la suspensión de los acuerdos de la Mesa del Parlamento de Andalucía" que se pedía en el recurso de amparo.Así que los de Rodríguez seguirán como diputados no adscritos a la espera de una sentencia que no llegará, como admiten fuentes del Constitucional, antes de finales de 2022.

El fallo viene después de que se conocieran las alegaciones de la Fiscalía, del Parlamento de Andalucía y de los diputados expulsados. El embrollo jurídico proviene del conflicto político entre Podemos, Izquierda Unida (IU) y los Anticapitalistas por el control del grupo Adelante Andalucía.

Hace algo más de un mes, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo de los nueve diputados andaluces. Los jueces desestimaron entonces las medidas cautelarísimas solicitadas por los nueve diputados -hoy no adscritos-, que pedían su readmisión en el grupo Adelante con efecto inmediato, y sin audiencia de las partes; pero acuerdan abrir una pieza separada de medidas cautelares para resolver un posible reingreso en su grupo, una vez escuchadas las partes, confirman fuentes del TC a este periódico.