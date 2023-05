Investigadores de la UGR estudian por primera vez el contenido de las notas de suicidio para conocer los sentimientos de los afectados

Un equipo de investigadoras de la Universidad de Granada (UGR), el ibs.Granada y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves han analizado las observaciones recogidas por el forense sobre las circunstancias y los contextos de la muerte por suicidio, en un estudio que por primera vez profundiza en el contenido de las notas de que dejan las personas que se quitan la vida para conocer sus sentimientos.

El análisis de las circunstancias y los contextos de la muerte por suicidio en los informes de las historias forenses mejora la comprensión de las situaciones y estados de ánimo que conducen a este acto, según han informado la UGR en una nota de prensa este martes.

743 historias

Para llevar a cabo esta investigación, las autoras exploraron 743 historias de informes forenses. En ellos, el resultado pericial de la autopsia había determinado muerte por suicidio en la provincia de Granada, desde 2007 a 2013. De ellas se seleccionaron los casos que contenían observaciones del forense sobre el fallecido y las circunstancias del suicidio, un total de 286 casos. Se trató de un grupo de población con una edad media de 53 años, en el que el 77,3 por ciento eran hombres, localizándose notas de suicidio en 105 casos.

Sobre los antecedentes y el contexto del acto suicida, el análisis de estas observaciones forenses de la población granadina reveló la importancia clave del contexto familiar, los intentos previos, el diagnóstico de un trastorno psiquiátrico y los eventos vitales adversos, especialmente aquellos relacionados con la salud y la familia.

Los antecedentes de intentos de suicidio previos y el tener una enfermedad física estuvieron presentes mayoritariamente en hombres, mientras que tener una enfermedad mental fue prácticamente igual en hombres y mujeres. La enfermedad mental estaba relacionada con estados depresivos, seguido de adicciones (por ejemplo, alcohol, drogas o juegos de azar). Además, también se registraron algunas situaciones de violencia de género, abuso o maltrato.

“Hay fallas para detectar y prevenir suicidios”

“La investigación sobre el contenido de las notas es muy interesante para aproximarnos algo más a conocer cómo se sentía la persona antes de poner fin a su vida. La presencia de una nota indica que la persona tiene necesidad de comunicar sus pensamientos o emociones y muestra su conexión con los demás en el momento de escribirla. Puede considerarlo como la última oportunidad para dejar un mensaje”, ha explicado Yolanda Mejías Martín, coinvestigadora responsable del grupo de investigación Ee12-Hygia de la UGR y el ibs Granada.

“Hay fallas para detectar y prevenir suicidios inminentes. Independientemente de la razón por la que no se evaluó este problema, ya sea porque no se identificó en la entrevista médica o porque no se evaluó el nivel de riesgo, es importante en las medidas de prevención del suicidio considerar la capacitación de los profesionales de la salud”, ha destacado Mejías.

El estudio de las observaciones forenses y las notas de suicidio mejora la comprensión de las situaciones y estados de ánimo que conducen a este acto y revela las fallas del sistema de salud para detectar y actuar sobre los signos de vulnerabilidad. Esta información es indispensable para apoyar el diseño de estrategias preventivas focalizadas.

Esta investigación, publicada recientemente en la revista especializada 'International Journal of Environmental Research and Public Health', se ha desarrollado con los datos obtenidos del Instituto Médico Forense de Granada sobre las muertes por suicidio de la tesis doctoral de Mejías.