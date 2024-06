1.200 personas secundan la manifestación convocada en Santander por el colectivo enfermero de Cantabria

El colectivo enfermero de Cantabria ha salido a la calle este miércoles para exigir soluciones 'Por la discriminación de las enfermeras', que se sienten “menospreciadas” por la Consejería de Salud del Gobierno regional en cuanto a las retribuciones, entre otros aspectos.

El sindicato de enfermería SATSE, con el respaldo del Colegio de Enfermería, ha convocado una manifestación que ha partido pasadas las 19.00 horas de la plaza de Numancia, si bien previamente ya se habían concentrado en el lugar entre 200 y 300 personas, que a medida que la marcha ha avanzado han llegado a las 1.200 en la calle Burgos, según la Policía Local.

La cabecera de la manifestación, con destino en la sede de la Delegación del Gobierno, portaba una gran pancarta con el lema '¡¡Por la discriminación de las enfermeras exigimos soluciones!!', y ha marchado entre pitos de silbatos, luciendo globos blancos y verdes, con carteles en los que se leía 'Consejero clasista, nos excluyes de tu lista' o 'No solo es vocación, son años de formación', y entonado proclamas como 'Sin enfermeras no hay sanidad' y 'Con la vocación no pago la hipoteca'.

La secretaria general de SATSE Cantabria, Ana Samperio, ha manifestado que el colectivo de enfermeros especialistas de Cantabria tiene “una serie de problemas” que están “constantemente poniendo encima de la mesa” y “es el momento de que se vea la fuerza y el número de enfermeras que estamos aquí presentes para que realmente se pongan las soluciones que este colectivo se merece”.

Aunque son “varias” las reivindicaciones, la principal es “tener la capacidad de sentarnos y de poder llegar a acuerdos factibles y reales” con la Consejería de Salud.

En este sentido, Samperio ha señalado que el departamento de César Pascual solo ha facilitado “un borrador de un pacto que ya llevábamos desde febrero negociando, en el que ha habido alguna modificación en cuanto a su redacción y en algunos contenidos”, pero hay puntos “nucleares” que están “estancados” desde febrero. “Esos no han evolucionado, ni ha habido ninguna modificación”, ha subrayado, si bien ha apuntado que la Consejería parece “dispuesta a sentarse a negociar; pero ahí estamos”.

Si Salud no reacciona a partir de ahora, se celebrará una asamblea para determinar las próximas acciones de presión “porque de ningún modo descartamos continuar con movilizaciones”, ha subrayado. “Las enfermeras de Cantabria están muy motivadas y van a seguir saliendo a la calle”, ha advertido.

Unas protestas que, como ya ha anunciado el sindicato, podrían incluir la huelga en el peor de los casos.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, Mari Luz Fernández, ha explicado que con esta movilización pretenden que, “ya que a veces parecemos invisibles, que se nos vea, que somos muy visibles”.

Para Fernández, se trata de un colectivo que trabaja “muy intensamente y que merece estar en la categoría profesional que le corresponde desde hace ya muchos años. Y parece que nos sigue tomando el pelo”.

“Porque parece que la historia de esta profesión es esta: tener que llegar a hacer cosas que a veces uno no quiere. No sé si tendremos que parar el sistema como en el año 76”, ha considerado.

Fernández tampoco descarta ir a la huelga, como quedó patente en la asamblea que convocaron la entidad colegial y SATSE, aunque este extremo sea competencia sindical.

“El Colegio lo que pretende es que los profesionales y enfermeros, unidos como uno solo, independientemente del color de cada uno, luchen por lo que nos corresponde en nuestra categoría profesional”, ha declarado.

El objetivo de la protesta enfermera es lograr mejoras laborales, sociales y salariales, como las conseguidas por los médicos y plasmadas en el pacto sanitario firmado recientemente por este Colegio profesional y el Sindicato Médico con el Ejecutivo, y que entre otras incluye una subida salarial progresiva, de 400 euros mensuales en cuatro años.

Con la manifestación las enfermeras pretenden mostrar su “descontento” por ese acuerdo, que no se ha alcanzado con estas profesionales, a las que se propuso una mejora retributiva de 220 euros en el mismo periodo.